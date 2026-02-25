Clara Brugada: gestión de gabinete, soluciones en territorio

Por: Fadlala Akabani

Tanto por el carácter territorial y de contacto directo que caracterizó su campaña, como por su Programa y la forma de trabajo con que asumió la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en octubre de 2024, Clara Brugada hace patente la vocación socioterritorial de su administración, así como su forma de hacer y entender la política.

Consciente de la necesidad de integración social de jóvenes, la jefa de Gobierno lanzó el programa Territorios de Paz e Igualdad (octubre, 2025), para combatir la inseguridad y la violencia desde su raíz. Entre las metas de este programa hacia finales de 2026 está alcanzar la atención a más de 2 mil personas a lo largo de 70 colonias; a través de Aldea Juvenil y una beca conjunta con el programa Jóvenes con Futuro de hasta 8 mil 500 pesos, para avanzar en la reconstrucción de paz y tejido social.

Haciendo pleno uso del conocimiento profundo de la Ciudad de México y sus necesidades, la Jefatura de Gobierno puso especial énfasis en el arranque de este programa en comunidades como Barrio Norte, Lomas de Becerra, San Pedro Xalpa, Pedregal de Santo Domingo y San Mateo Tlaltenango. Asimismo, Clara Brugada dispuso que era necesaria también su implementación en colonias como la Obrera, Tepito, Morelos, Infonavit Iztacalco, San Felipe de Jesús, Chalma de Guadalupe, San Gregorio Atlapulco y San Andrés Mixquic.

El enfoque implica articulación institucional y líneas de acción claras: autonomía económica y derechos de las mujeres; vivienda digna y hábitat justo; atención a habitantes de calle y movilidad humana; agua y comunidades sustentables. Con la fuerza de la Policía de la Ciudad, hay especial énfasis en Senderos Seguros, funcionamiento adecuado de cámaras de videovigilancia, patrullas y elementos suficientes en territorio.

Desde 2024 y hasta 2030, el programa Casa por Casa ha sido, es y será un eje fundamental del Gobierno de la Ciudad de México, pues Clara Brugada enarbola los principios de nuestro movimiento; ya que se forjó acompañando las luchas de vecinos, trabajadores, feministas, artistas, ambientalistas, maestros y estudiantes, deportistas, defensores de derechos humanos, productores, científicos, comerciantes, campesinos, emprendedores y empresarios, y pueblos originarios de toda la Ciudad de México.

Gobierno Casa por Casa comenzó en la colonia Agrícola Pantitlán, al oriente de la Ciudad de México, recibiendo más de 3 mil solicitudes vecinales el primer día de su operación. Para su cuarto recorrido y con un impacto de boca a boca entre los barrios de la ciudad, este programa estaba promediando una recepción de 5 mil solicitudes (SUAC) por jornada; es decir, solicitudes vinculantes a través del sistema de atención y gestión de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

Con fecha de corte del 20 febrero del 2026, Gobierno Casa por Casa ha atendido a 1 millón 225 mil 479 ciudadanos, 344 mil 622 viviendas y 6 mil 526 manzanas. Habiendo procesado 89% de las solicitudes como alumbrado público, bacheo, poda de árboles, desazolve de coladeras, reconstrucción de banquetas, mantenimiento a la red de drenaje, y limpieza de la vía pública.

Personal y orgullosamente puedo decir que he aportado a este gran esfuerzo, pues junto a la jefa de Gobierno, y al secretario de Gobierno, César Cravioto, he atendido cientos de solicitudes en el Zócalo Ciudadano, cada martes en la Plaza de la Constitución. Clara Brugada ha construido un gobierno como pocos en la administración pública de la capital; uno que sabe hacer escritorio y gabinete, para multiplicar este trabajo en donde más importa, en el territorio: abajo y a la izquierda, con el pueblo de la Ciudad de México.