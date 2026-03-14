Niñas asumen el mando municipal en jornada de liderazgo “Presidenta por un Día”

Las ganadoras de la convocatoria Presidenta por un Día se presentaron en el Palacio Municipal para iniciar una jornada de gobernanza real.

Acompañadas por la alcaldesa Melanie Murillo Chávez, las participantes asumieron el compromiso de liderar la agenda pública, marcando un hito en el fomento a la participación femenina y el liderazgo desde la infancia.

La intensa jornada comenzó desde las 6:00 horas, en donde las niñas mandatarias recibieron el reporte de novedades por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Tras analizar el estado de fuerza y los incidentes del municipio, procedieron a revisar la síntesis informativa diaria para conocer los temas de mayor relevancia mediática, tal como lo dicta el protocolo oficial de la presidencia.

Al llegar formalmente al Palacio Municipal, Camila, Frida, Mariela, Keyla y Cecilia atendieron su primer encuentro con los medios de comunicación. En este espacio, compartieron los puntos clave de las propuestas plasmadas en sus cartas concursantes, demostrando seguridad y claridad en su visión para la ciudad.

Durante la reunión privada con Melanie Murillo, las participantes expusieron proyectos ambiciosos que buscan transformar su entorno. Entre los temas destacados se encuentran la atención al medio ambiente, el fomento de la cultura vial y el respeto irrestricto a los espacios para personas con discapacidad.

PENSIÓN A MUJERES, UN COMPROMISO CUMPLIDO

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, entregó en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, tarjetas de la pensión Mujeres Bienestar en Tecomán, Colima.

La encargada de la política social del país, destacó en sus redes sociales que este apoyo de tres mil 100 pesos bimestrales, es el compromiso cumplido de que el trabajo de las mujeres cuenta, que su historia importa y que su bienestar es fundamental para construir la prosperidad compartida.

En la capital mundial del limón, Tecomán, Colima, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconocimos el trabajo de las mujeres que han sostenido a sus familias, sus comunidades y el campo de esta tierra generosa.

La Pensión Mujeres Bienestar es el compromiso cumplido de que su trabajo cuenta, que su historia importa y que su Bienestar es fundamental para construir la prosperidad compartida que tanto anhelamos”, manifestó.

La pensión Mujeres Bienestar fue creada por la Presidenta de la República para beneficiarias de 60 a 64 años de edad, como un reconocimiento al trabajo desarrollado durante toda su vida.

-Ernesto Méndez

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