El oxígeno de Cayetana en San Luis Potosí

Mientras dos poderosas mujeres —la presidenta Sheinbaum y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— reñían sobre La Conquista y La Colonia, una tercera hacía una exposición magistral sobre el acuerdo y el futuro.

La renombrada diputada del Partido Popular de España, Cayetana Álvarez de Toledo, estuvo el fin de semana en la ciudad de San Luis Potosí. Fue expositora central en el foro “Mujeres y Libertad”, organizado por el DIF municipal. Lejos de desperdiciar el momento con dicotomías bobas de ricos y pobres, hombres y mujeres, buenos y malos, mexicanos y españoles, la también historiadora despedazó la lógica de la polarización y llamó a civilizar la política.

“No puede haber nada más noble hoy en política que ver lo que tenemos en común”, enfatizó. Reivindicó, asimismo, el valor del oficio político, en donde, sostuvo, tienen que estar los más inteligentes, competentes, honrados: los mejores.

Con lenguaje severo criticó a quienes caen en la “tentación del espejo”: imitar a los populistas soñando que de esa forma ganarán votos. Y fue implacable en la defensa de los principios esenciales: la razón, la libertad, el Estado de derecho, la separación de Poderes.

La exposición de Cayetana está en los canales del ayuntamiento potosino. Es un elogio del acuerdo y, creo, una pieza muy útil para oxigenar discursos atrofiados.