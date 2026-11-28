La democracia no se mide únicamente por la limpieza de las urnas.

También se mide por la limpieza con que se administra el dinero de los ciudadanos.

Miguel Ángel Cristiani

Los recientes cuestionamientos sobre la recurrencia histórica de ciertos proveedores en el INE han puesto bajo escrutinio su modelo de contratación pública. Más allá de la estridencia política, el debate exige rigor técnico para comprender cómo se regulan las compras, dónde residen sus vulnerabilidades y qué ajustes blindarán a la confianza ciudadana.

Conforme al artículo 41 de nuestro máximo ordenamiento, el INE es un órgano constitucional autónomo ajeno a la Administración Pública Federal. Por ello, en sus adquisiciones, servicios y obra pública no le son aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, autonomía no equivale a discrecionalidad, abuso de poder o nula transparencia. El Instituto se rige por su propia normatividad expedida por su Consejo General, sujeta al cumplimiento del artículo 134 constitucional que prevé los principios de política pública que rigen toda contratación: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, manteniendo a la licitación pública como regla general.

Al analizar la concentración de contratos en un mismo círculo de proveedores, la falla rara vez radica en la falta de normas jurídicas, sino en la operación de cuatro rubros clave. En primer lugar, en el diseño de especificaciones e investigación de mercado: aunque las reglas prohíben requisitos que restrinjan la libre concurrencia, las bases técnicas excesivamente cerradas o la urgencia electoral convierten los concursos abiertos en procesos materialmente excluyentes. En segundo término, en la apertura del Padrón Único de Proveedores: pese a que el registro es abierto, gratuito y permanente, la baja rotación demuestra que abrir la ventanilla no basta, si las nuevas empresas que quieren participar se encuentran en una desventaja competitiva real ante los consorcios históricos.

A ello se suma un tercer rubro relativo a la simulación y los conflictos de interés, pues si bien la normativa interna y la Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíben contratar empresas con socios comunes o ligadas a servidores públicos o exfuncionarios en veda, verificarlo exige cruces societarios y administrativos profundos y no simples declaraciones de buena fe.

Finalmente, destaca la oportunidad de la vigilancia: el OIC y la ASF suelen actuar de forma posterior, sus facultades de verificación preventiva normalmente son con reservas, para no comprometer su criterio revisor ex post.

Fortalecer la política pública de contrataciones electorales no implica suprimir la autonomía del INE, sino perfeccionar sus candados preventivos: transitar hacia una planeación multianual anticipada que evite compras urgentes; exigir auditorías forenses de beneficiarios finales antes de cada fallo; fraccionar licitaciones por partidas regionales para abrir paso a nuevos competidores; y dotar de alertas tempranas vinculantes al control interno durante las investigaciones de mercado.

Contratos nacidos de una competencia auténtica, pública y transparente, con rendición de cuentas, garantizan una construcción democrática sólida. Salgamos del laberinto de las dudas y sospechas en las compras electorales.