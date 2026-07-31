Carros bomba sí son terrorismo

El pasado fin de semana, tres elementos de la Guardia Nacional murieron en la comunidad de el Cerrito de la Cruz, en la delegación La Pila, San Luis Potosí, tras la explosión de un coche bomba. Las imágenes y videos grabados por vecinos muestran un vehículo completamente destrozado; sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, y la Fiscalía General del estado rechazaron que se tratara de un atentado y sostuvieron que los agentes fallecieron a consecuencia de un ataque armado seguido de una explosión.

Lo ocurrido en San Luis Potosí no es un hecho aislado. Los grupos criminales recurren a explosivos para sembrar terror, provocar bajas y desafiar al Estado. Desde 1994 se han registrado en México al menos 20 atentados con vehículos cargados de explosivos, principalmente en Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán. Pese a ello, ninguno ha sido clasificado oficialmente como terrorismo; todos han sido investigados como delitos vinculados con la delincuencia organizada. Cárteles como el de Sinaloa, CJNG, Santa Rosa de Lima y del Golfo han recurrido a esta táctica. Uno de los casos más graves ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando un coche bomba explotó frente a instalaciones de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán, dejando cinco muertos y 12 heridos.

A ello se suma el uso de minas terrestres y otros artefactos explosivos improvisados, de los que elementos del Ejército mexicano han sido las principales víctimas. Reportes de inteligencia militar advierten la participación de desertores y militares retirados de Colombia en Michoacán, Guerrero y Sinaloa, donde capacitan a grupos criminales en el manejo de explosivos, minas y drones. Incluso, se señala que algunos integrantes de los cárteles habrían participado en la guerra de Ucrania para perfeccionar esas capacidades.

Otra forma de infundir miedo son los incendios provocados contra empresas y negocios que se niegan a pagar extorsiones. Apenas el martes pasado, en Tamaulipas, 57 vehículos repartidores de PepsiCo y Sabritas fueron incendiados presuntamente por negarse a cubrir el llamado derecho de piso.

* La detención de Ernesto Ruffo Appel llegó como un respiro para Marina del Pilar. La gobernadora de Baja California ha buscado aprovechar el tema para desviar la atención de los audios que la vinculan con presuntos contactos con agentes del FBI o la CIA para evitar una posible detención o extradición a Estados Unidos. Jesús Ramírez Cuevas le ha conseguido espacios en medios afines a la 4T, pero cada entrevista abre nuevas contradicciones. Primero afirmó que Jaime Bonilla le tendió una trampa; después reconoció que aceptó llamadas y sostuvo contactos. Un nuevo audio revela que previamente contrató a Juan Sandoval, exagente del FBI, y buscó asesoría especializada tras la cancelación de su visa. Por menos que eso, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue acusada de traición a la patria. Marina del Pilar puede intentar cambiar la agenda, pero los audios siguen desarmando su defensa. Y no debería sentirse tan tranquila: todavía hay más grabaciones por conocer.

* En Michoacán, a casi dos años del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue capturado Ramón Ángel, El R 1, presunto autor intelectual del crimen. Mientras Morena niega vínculos con ese grupo criminal, comienzan a circular fotografías de políticos posando con él, incluso un exgobernador.

* Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, insistió ante el secretario de la Defensa de EU, que el sistema legal mexicano no funciona porque los cárteles controlan parte del territorio. En contraste, la reciente reunión en Veracruz entre el general Greg Guillot, jefe del Comando Norte, y los secretarios de la Defensa Nacional, Gral. Ricardo Trevilla y de Marina, Raymundo Morales, confirmó que Washington mantiene a las FA mexicanas como uno de sus aliados más confiables frente a la expansión del narcotráfico.

DE IMAGINARIA

El ISSFAM, la institución encargada de brindar seguridad social a los integrantes de las FA de nuestro país, cumplió 50 años de vida. En el marco de este aniversario, es justo reconocer la labor del general Miguel Ángel Godínez Bravo, quien impulsó la creación de diversas áreas médicas, entre ellas Odontología y la Clínica de Especialidades, cuya calidad y prestigio son hoy ampliamente reconocidos.