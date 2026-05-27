Voluntad de cambio

Desde la llegada de Evelyn Parra Álvarez a Venustiano Carranza, esa alcaldía de la CDMX ha comenzado a construir una narrativa distinta a la que históricamente la acompañó. Durante años, la demarcación fue asociada con el caos vial, el comercio informal, la saturación urbana y la inseguridad. Hoy, sin embargo, la percepción comienza a cambiar gracias a una estrategia política y social basada en presencia territorial, atención directa y fortalecimiento de los servicios públicos.

Uno de los avances más relevantes ha sido el tema de la Seguridad. En 2022, la percepción de inseguridad rondaba niveles cercanos al 62 por ciento según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A partir de entonces, la administración que encabeza Parra Álvarez impulsó el fortalecimiento policial, redes vecinales, operativos permanentes y programas como “Policía Violeta”. Para 2024, Venustiano Carranza logró convertirse en una de las alcaldías que más redujo la percepción de inseguridad en la Ciudad de México alcanzando niveles cercanos a 44.7%, una disminución significativa para una zona históricamente compleja por mercados, movilidad y alta concentración urbana. Aunque en 2025 y 2026 hubo ligeros ajustes en algunos indicadores, la tendencia general sigue mostrando niveles considerablemente mejores a los registrados al inicio de la administración.

Pero quizá el cambio más interesante ocurre fuera de la política tradicional. En la última década, varios de sus barrios y mercados históricos dejaron de verse únicamente como zonas populares para convertirse en auténticos atractivos turísticos y culturales de la capital.

El Mercado de Sonora aparece hoy en documentales, redes sociales y recorridos turísticos internacionales gracias a su identidad mística y cultural. El Mercado de Jamaica se consolidó como uno de los espacios más fotografiados de la ciudad por su colorido y tradición popular. A ello se suma el crecimiento del turismo gastronómico alrededor de La Merced.

Rumbo al Mundial, la relevancia de Venustiano Carranza crecerá todavía más. Ahí se ubica el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, principal puerta de entrada del país, así como el Palacio Legislativo de San Lázaro y algunos de los corredores comerciales y populares más representativos de la CDMX.

Mientras otras alcaldías venden modernidad, Venustiano Carranza comienza a posicionarse como el rostro auténtico, popular y cultural de la Ciudad de México.

MALA GESTIÓN

La lista de problemas crece día con día y no se les ve solución, por lo menos a mediano plazo, para preocupación de los habitantes del otrora tranquilo estado de Yucatán. Entre apagones, falta de agua potable, manifestaciones en varios sectores de la sociedad, vialidades colapsadas, ruinas arqueológicas cerradas por conflictos entre artesanos mayas y la ineficiente autoridad estatal, rentas inmobiliarias por las nubes y una canasta básica cada vez más cara, dicha entidad del sureste enfrenta problemas que “ya no caben debajo del tapete” por más que el gobierno de Huacho Díaz Mena pretenda esconder el fracaso de lo que él llama el “Renacimiento Maya”. Todo indica que su prioridad es continuar con el discurso victorioso, su famosa transformación que no se ve por ningún lado, si no es que para empeorar, mientras los problemas crecen y, como en los viejos tiempos del priismo local, se moviliza a los empleados públicos para que escriban buenos comentarios en las redes sociales sobre la pésima gestión del gobernador morenista. El sector empresarial yucateco, que genera la mayoría de empleos, ya alertó sobre los cada vez más prolongados y constantes cortes de energía eléctrica en el sureste del país, lo que ya golpea las ventas y operaciones del sector industrial, además de la saturación que implica el uso de la energía frente a los altas temperaturas, superiores a los 40 grados, que se registran en la entidad.