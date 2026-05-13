Urgen candidatos sin sospecha

Defensores de la Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Kukulkán acusan presiones políticas e institucionales para favorecer, en un litigio por terrenos en Puerto Juárez, a empresas vinculadas a la familia de la presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña.

Asedio para obtener una resolución favorable en una denuncia por supuesto despojo, en la que la empresa habría contado con el apoyo del ayuntamiento que gobierna Peralta de la Peña para presionar a la fiscalía de Quintana Roo a fin de judicializar el caso. La fiscalía determinó el “no ejercicio de la acción penal” ya que no existe delito y la acción ya prescribió.

El “golpe político” para Ana Paty Peralta es que, más que un pleito por terrenos, es un tema de conflicto de intereses, tráfico de influencias, abuso de autoridad y uso faccioso de instituciones de gobierno.

Nos comentan que cuando la familia del fiscal Raciel López visita Cancún, se hospeda gratuitamente en hoteles de la familia De la Peña. Peralta es aspirante a la candidatura de la coalición oficialista a la gubernatura y el señalamiento de la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, de que no serán postulados candidatos con antecedentes de corrupción la pone en una encrucijada.

Tendrá que decidir si apoya y es cómplice de su familia en abuso del poder, por su posición, y olvidarse de sus aspiraciones electorales, o dejar de intervenir y respetar la ley.

CRISIS OPERATIVA EN ADUANAS…

Nos informan que los próximos reportes de operación y recaudación reflejarán un deterioro en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en medio de crecientes quejas del sector exportador por retrasos, sobrerregulación, mayores tiempos de respuesta y costos logísticos cada vez más altos.

Empresarios y organismos de comercio exterior advierten que las aduanas mexicanas atraviesan por uno de sus momentos más complicados, con suspensión de padrones, endurecimiento de revisiones y una operación marcada por la incertidumbre.

Nos señalan que esto ocurre mientras Héctor Alonso Romero enfrenta cuestionamientos por su falta de experiencia para encabezar la ANAM. Refieren que su gestión comienza a reflejar señales de descontrol operativo, decisiones improvisadas y una estructura sin capacidad técnica para enfrentar la presión comercial y logística que vive actualmente el país.

Incluso, el propio sector empresarial ya habla de una pérdida de competitividad derivada de la ineficiencia aduanera. Javier Cendejas, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Noreste (COMCE-NE), sentenció recientemente que “la mayor competencia de México es nuestra incompetencia logística en costos e ineficiencia en aduanas”.

Se comenta que, cuando llegue el momento de explicar el deterioro operativo del sector, quien tendrá que responder será José Antonio Pepe Merino, señalado como el principal impulsor de Héctor Alonso Romero, aun con las dudas y riesgos que implicaba colocar un perfil sin experiencia aduanera al frente de una institución clave para el comercio exterior mexicano.

GERALDINE PONCE, CON VENTAJA EN NAYARIT…

Trascendió que para las designaciones de las candidaturas a las gubernaturas en los 17 estados donde habrá elecciones el año próximo, el factor fundamental de la decisión será el género.

En Nayarit, todo indica que será femenino; eso coloca a la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, como la virtual abanderada, toda vez que entre las mujeres que aspiran a la gubernatura ella es la mejor posicionada y cuenta con el respaldo de la cúpula partidista, porque, además, cumple con todos los demás conceptos de evaluación.