Por primera vez, la comunidad del Instituto Politécnico Nacional podrá expresar mediante una consulta electrónica abierta a quién prefiere al frente de la institución. Entre el 25 y 27 de noviembre podrán participar estudiantes, docentes y personal de apoyo.

El 1 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá dos ternas con las tres mujeres y tres hombres más votados y corresponderá a ella la designación. La pregunta que deja abierta el proceso es cuánto de esa participación seguirá teniendo peso una vez nombrada la nueva dirección.

Entre los 80 aspirantes declarados elegibles por la SEP destaca María Teresa Alonso- Rasgado, autora del programa Politécnico 2036. Aunque el título apunta al Centenario del IPN, la propuesta abarca un plazo de 100 días. En ella plantea contratar una auditoría externa que revise las finanzas, lo contratos, los donativos y los patronatos entre 2021 y 2026. El alcance de esa revisión permitiría identificar qué decisiones de gasto explican los problemas que el propio programa señala y cuáles requieren recursos adicionales.

El documento cifra el presupuesto del IPN en 22 mil 800 millones de pesos y sostiene que acumula dos años de reducciones nominales. Al mismo tiempo propone rehabilitar laboratorios, ampliar en 30 mil lugares la oferta de educación superior y mantener las becas sin recurrir a cuotas estudiantiles.

Duplicar los ingresos propios para 2030 es una de sus metas. Las pregunta son: ¿cuánto costarán esas medidas, qué fuentes de ingreso podrían sostenerlas y cuáles se atenderían primero?

El programa planteado también propone orientar la investigación y el posgrado hacia ocho áreas; entre ellas: semiconductores, inteligencia artificial e infraestructura ferroviaria. En semiconductores ya identifica un socio: el Centro Kutsari.

Ese grado de detalle hace falta en el resto de las áreas; por ejemplo, en un proyecto ferroviario que gane sustancia cuando se define qué problema técnico resolverá, qué equipos del IPN pueden desarrollarlo y quién pondrá a prueba los resultados.

Otra propuesta de Alonso-Rasgado, que merece atención inmediata, son las denuncias de acoso y violencia de género para ser investigadas por instancias ajenas a las escuelas involucradas y sin represalias. Asimismo, propone hacer permanente la consulta y dar seguimiento a su programa con indicadores trimestrales e informes abiertos a preguntas.

Ahí está el vínculo entre la consulta de noviembre y la gestión que comenzará en diciembre. Si la comunidad puede conocer cuánto se destinó a recuperar un laboratorio, cuándo volverá a funcionar y quién responde por el retraso, su participación tendrá consecuencias en decisiones que afectan el día a día de quienes estudian y trabajan en el Politécnico.

APOYO TECNOLÓGICO…

Las capacidades científicas, tecnológicas, productivas y de Seguridad de Puebla, como expresión de un estado moderno, formaron parte del pasado desfile conmemorativo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Entre los atractivos destacó el auto eléctrico Olinia, diseñado en territorio poblano, cuya exhibición permitió a las familias conocer parte del talento y la innovación que se desarrollan en la entidad.

Con Olinia, la ciencia y la tecnología nacional se ponen al servicio del pueblo, expresó la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del gobierno de México, Celina Peña Guzmán.

Reconoció la visión del gobernador Alejandro Armenta para impulsar la ciencia y la tecnología como herramientas de desarrollo. “Soy orgullosamente poblana y hoy el pueblo de México demanda toda la atención, todo el trabajo y nos sentimos verdaderamente orgullosos de este trabajo que ha hecho Puebla”, señaló.

Asimismo, calificó al mandatario estatal como un hombre sensible e incansable, que reconoció en el conocimiento científico una oportunidad para detonar el potencial de la entidad.