Fortalecen alianza en Quintana Roo

En Quintana Roo comenzaron los “jaloneos” rumbo a las elecciones de 2027 y para nadie es un secreto que existen dos grupos al interior del partido oficial. Por un lado, el que encabeza la gobernadora Mara Lezama en alianza con Jorge Emilio González, El Niño Verde, que tienen como candidatos al senador Eugenio Segura y a la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), Ana Paty Peralta.

En el otro “frente” van por Morena la diputada federal, Marybel Villegas en alianza con Rafael Marín, el actual director de Aduanas del país. Marín y Marybel tienen un acuerdo para apoyar a quien de ellos logre la candidatura al gobierno del estado, ya que se espera para agosto la decisión por parte de la dirigencia nacional que encabeza Luisa María Alcalde.

De acuerdo con el proceso interno del partido guinda, Quintana Roo es una entidad que podría designar candidata por “equidad de género”, aunque será hasta abril cuando esto se defina. La Presidenta ha adelantado que se debe respetar la equidad de género en aquellos estados donde corresponda y por ello reprobó la llamada Ley Esposa, que en Nuevo León y San Luis Potosí intentaron los gobernadores, Samuel García y Ricardo Gallardo, imponerse para favorecer a sus “parejas”.

Marybel Villegas goza de una gran aceptación electoral y sería una candidata que ha recorrido territorio quintanarroense durante 20 años a lo largo de los cargos públicos que ha desempeñado. Sin embargo, le ha dado todo el respaldo a Rafael Marín al considerarlo un político preparado y capaz para gobernar, además de ser el fundador de Morena en Quintana Roo.

Dependerá, sin embargo, de lo que se decida en la cuestión de género, aunque el “amarre” es que ambos trabajarán para capitalizar la candidatura y construir un mismo proyecto político y de gobierno para el estado, hoy sumido en un conflicto de seguridad pública debido a las mafias del crimen organizado que “operan” en la entidad.

LA SEGURIDAD EN MIGUEL HIDALGO, CDMX

De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del Inegi, en su última medición (diciembre, 2025), la alcaldía Miguel Hidalgo registró una percepción de inseguridad de 35.7% de la población mayor de 18 años que habita en esa demarcación. Estos resultados colocan a la alcaldía como la segunda más segura de la Ciudad de México, detrás de la Benito Juárez (14.8%) y por delante de Cuajimalpa (44.3%) y Coyoacán (47.2 por ciento). La situación en Miguel Hidalgo contrasta con las alcaldías más inseguras de acuerdo con la percepción de sus habitantes como son Tláhuac (72.3%), Iztapalapa (71.9%) y Azcapotzalco (68.5 por ciento).

Los resultados del buen funcionamiento de las estrategias en esa materia saltan a la vista, pues al iniciar la administración del panista Mauricio Tabe en 2021, la percepción de inseguridad alcanzaba 75% y hoy se ha reducido en más de la mitad. Esto es resultado de acciones concretas bajo la implementación del modelo “Blindar MH”, un esquema de seguridad pública que prioriza la inversión en elementos y equipamiento, así como la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Destaca la inversión de más de 200 millones de pesos para la contratación de 200 elementos de la Policía Auxiliar, así como la recuperación y construcción de 20 módulos de vigilancia en varias colonias de la demarcación. Asimismo, una fuerte inversión en el sistema de monitoreo y videovigilancia con cuatro mil 400 cámaras a través del Centro de Acopio y Análisis de Información “Base Sombra” y 5 nuevos centros de monitoreo en los sectores Tacuba, Sotelo, Tacubaya, Chapultepec y Polanco. Con todo ello se ha logrado una disminución de 12% en delitos de alto impacto solamente en 2025. Cuando hay estrategias los resultados están a la vista y la confianza ciudadana se incrementa.