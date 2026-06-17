Construir confianza

La confianza es un activo invisible que sostiene a una sociedad en tiempos de incertidumbre y constituye un elemento que ayuda a acelerar el crecimiento social en todos los sentidos. Hoy, más que nunca, su importancia se ve reflejada en el entorno nacional y multilateral frente a los retos que enfrenta el país. Por ello, uno de los organismos del sector privado nacional más combativos e incisivos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha tomado la decisión de instalar un Comité Jurídico Nacional ante los desafíos que enfrenta México en materia de independencia judicial, equilibrio de Poderes, derechos fundamentales y condiciones de certeza para la inversión.

Se trata de un órgano especializado que articulará el conocimiento y la experiencia de expertos para generar propuestas orientadas a la defensa y consolidación del Estado de derecho. Surge con el propósito de convertirse en una plataforma nacional de análisis, reflexión y construcción de soluciones jurídicas frente a los retos institucionales que impactan hoy día a las empresas, la ciudadanía y el desarrollo económico del país.

Dicho comité reúne a especialistas en Derecho Constitucional, Corporativo, Fiscal, Electoral, Penal y Laboral, así como Cumplimiento Normativo, Mediación, Comercio Internacional y Nuevas Tecnologías, consolidando una visión multidisciplinaria para impulsar propuestas técnicas y soluciones de alto impacto.

Para nadie es un secreto que México llega a la negociación de un nuevo Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá en una posición de debilidad, tal como lo reconociera hace dos semanas el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En los últimos años se ha visto afectado el andamiaje que velaba por la seguridad, la certeza jurídica, los contrapesos institucionales y el respeto al Estado de derecho, activos fundamentales que habían convertido a nuestro país en un socio confiable para América del Norte.

Hay que ser precisos y claros en que las preocupaciones del gobierno estadunidense ya no se limitan únicamente al comercio. La seguridad hemisférica, el combate al narcotráfico, el tráfico de personas y de drogas —especialmente fentanilo—, así como la creciente influencia del crimen organizado, forman parte central de la relación bilateral.

Mientras nuestros socios comerciales exigen reglas claras y certidumbre para invertir, aquí se impulsó una reforma judicial que ha generado dudas e incertidumbre sobre la independencia de los tribunales; desaparecieron organismos autónomos y se concentró el poder como no había sucedido en décadas.

La confianza del exterior hacia nuestro país atraviesa hoy uno de sus peores momentos. Por ello, la Coparmex busca con el Comité Jurídico Nacional hacer alianza con la sociedad y las instituciones de reconocido prestigio comprometidas con la defensa del Estado de derecho, la calidad de la justicia y el fortalecimiento democrático. Alianza estratégica entre ciudadanos, sector empresarial, la academia, los colegios de profesionistas y la sociedad civil organizada para promover mejores prácticas, fortalecer las instituciones y contribuir a la construcción de un entorno de mayor confianza y legalidad.

Sus objetivos principales son: analizar reformas y disposiciones legales con impacto en la actividad para emprender y en la vida institucional del país, elaborar propuestas y posicionamientos técnicos, promover una cultura de cumplimiento normativo y gobernanza, impulsar la capacitación jurídica de los centros empresariales, fortalecer mecanismos alternativos para la solución de controversias y mediación y desarrollar el “Monitor de Justicia Coparmex”, que será una herramienta enfocada en la evaluación del desempeño del sistema judicial del país.

Sin duda que ello contribuirá al fortalecimiento democrático, la seguridad jurídica y la confianza institucional con la finalidad de fortalecer el futuro de México.