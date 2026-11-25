La semana pasada terminaron las actividades del gobierno de México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2026, y la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió en todo el mundo, no sólo por el hecho de haber viajado en clase turista hasta Shenzhen, como destacó Damon Albarn frente a 70 mil personas en el Corona Capital, sino por el mensaje que llevó a una tribuna que convocó a 21 de las principales economías del planeta.

Mientras en nuestro país un empresario hablaba de reemplazar a miles de trabajadoras y trabajadores con máquinas, toda vez que éstas no tienen maternidad, lactancia, incapacidad ni sindicatos, Sheinbaum les planteó a los mandatarios cuyos países concentran 60% del PIB mundial que la fortaleza de una economía no sólo se mide en cuánto produce, sino en el bienestar que genera, en qué tanto la riqueza se refleja en prosperidad compartida y el desarrollo en mejores condiciones de vida.

Bajo esta concepción del crecimiento económico y, sobre todo, del ejercicio de gobierno, México logró que 17. 3 millones de personas dejaran la condición de pobreza entre 2018 y 2026 —durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros años de Sheinbaum— de acuerdo con el Banco Mundial, y la desigualdad se redujo tres puntos en el índice de Gini. No son muchos los países que logran una hazaña de este tamaño, tal vez algo similar, guardando las proporciones, ocurrió en Brasil con Luis Inácio Lula da Silva, quien sacó al país sureño del mapa del hambre de la ONU con sus políticas progresistas. Esta disminución de la pobreza no se entiende sin los aumentos al salario mínimo, que en estos años ya superaron 150% en términos reales, ni tampoco sin los programas sociales que reciben alrededor de 43 millones de personas.

En el marco de APEC 2026, se encontraron por primera vez los presidentes Xi Jinping, de China; Donald Trump, de Estados Unidos, y Vladimir Putin, de Rusia, quienes asumieron la responsabilidad compartida de sus gobiernos en el mantenimiento de la paz mundial y reconocieron que una guerra nuclear es imposible de ganar. No perdamos de vista que estos tres países no sólo concentran un poder económico importante, sino también parte de las mayores capacidades bélicas del planeta. En este contexto, la Presidenta habló de la importancia de la cooperación internacional y de dejar atrás la lógica en la que unos ganan y otros pierden, y dar paso a una en la que todos ganemos y la prosperidad se multiplique. En la Reunión de Líderes Económicos invitó a los presentes a preguntarse qué mundo queremos construir y qué tipo de relaciones queremos establecer entre nuestras economías.

Ante las hostilidades entre países, las guerras y genocidios, la Presidenta llevó un mensaje de solidaridad y desarrollo compartido entre las naciones, el cual confirmó que México sigue siendo un referente no sólo para los países progresistas, sino además para todas las naciones que aspiran a fortalecer sus economías a la vez que reducen desigualdades y procuran la felicidad de sus pueblos.

Defender la humanidad que queda en el mundo es una tarea colectiva, no sólo de políticos, gobiernos y activistas; sin embargo, con el mensaje que llevó México a China, la Presidenta asumió la posición que su autoridad política le otorga, proponiendo que la cooperación internacional con respeto a las soberanías les haga frente a los desafíos ambientales, a la injusticia y el sufrimiento, para alcanzar la prosperidad compartida. En un contexto global fracturado, sostener esta postura no es solo un compromiso diplomático, considerando los ejes constitucionales que rigen nuestra política exterior, sino un compromiso ético y político con el futuro de la humanidad toda.