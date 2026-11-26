En el desierto de Arizona vive un alacrán diminuto que se esconde en los zapatos y bajo las sábanas. En Estados Unidos ocurren cada año alrededor de 250 picaduras graves, y la mayoría de los afectados son niños de ese estado. Hasta hace 15 años, un niño con una picadura severa podía pasar días en terapia intensiva, conectado a un respirador. Hoy los síntomas desaparecen en pocas horas. El tratamiento que lo hace posible tiene domicilio en la Ciudad de México: se diseñó y se fabrica en Tlalpan.

Detrás de ese frasco hay una historia que pocos mexicanos conocen. Alejandro Alagón, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, dedicó 12 años a perfeccionar el antiveneno junto con un laboratorio capitalino. En agosto de 2011, la FDA aprobó Anascorp: el primer tratamiento específico contra la picadura de alacrán en Estados Unidos y el primer medicamento desarrollado por completo en América Latina que obtuvo esa aprobación. Cuando una familia de Phoenix corre al hospital en la madrugada, el conocimiento que salva a su hija es mexicano. Ella probablemente nunca lo sabrá. Y nosotros, curiosamente, tampoco solemos contarlo.

Las ciudades, como las personas, se definen por las historias que se cuentan sobre sí mismas. La Ciudad de México tiene varias muy bien ensayadas: somos la capital de los servicios y de las sedes corporativas, la ciudad de los museos, de la gastronomía y de los grandes conciertos. Con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sumamos otra: la capital de la innovación. El vocabulario con el que nos describimos también decide qué futuro imaginamos. Una ciudad que se piensa sólo como oficina imagina más torres. Una ciudad que también se piensa como laboratorio produce medicinas.

La semana pasada, México contó su propia historia ante el mundo. En la cumbre de APEC en Shenzhen, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México ante más de dos mil asistentes del foro empresarial, con una cartera cercana a 432 mil millones de dólares en proyectos hacia 2030. Su visita más comentada fue al Hospital Popular de Nanshan, donde la inteligencia artificial apoya el diagnóstico y los robots llevan muestras y medicamentos de un área a otra. Volvió con el compromiso de acercar esos avances a México. En salud, nuestro país tiene relatos propios para esa conversación: un antiveneno diseñado en la UNAM, fabricado en Tlalpan y aprobado por la autoridad sanitaria más exigente del planeta.

Shenzhen sabe mucho de relatos. En 1980, cuando se convirtió en la primera zona económica especial de China, era un pueblo de pescadores de unos 30 mil habitantes. Durante años cargó con la fama de copiar lo que otros inventaban. Hoy destina 6.67% de su PIB a investigación y desarrollo —la proporción más alta entre las ciudades chinas—, y sus empresas aportan más de 93% de ese gasto. La ciudad cambió de historia porque cambió de inversión: apostó por los primeros tramos, cuando el resultado parecía lejano.

APEC reúne a 21 economías de las dos orillas del Pacífico, de Chile a Japón y de Canadá a Vietnam, que juntas producen cerca de 60% del PIB mundial. Los líderes acordaron en Shenzhen usar la inteligencia artificial para fortalecer los sistemas de salud y ampliar el acceso de las pequeñas empresas al capital: dos agendas donde la capital tiene casos que mostrar. En 2028 México será anfitrión de la cumbre, el mismo año en que la Ciudad de México recibirá el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat.

Como posibles anfitriones, en la Ciudad de México tenemos que mostrar nuestros laboratorios y nuestras innovaciones, además de los museos y la belleza de nuestros espacios culturales. Nos toca contar una historia sobre nosotros mismos que impulse los proyectos que hoy parecen demasiado tempranos, para que los empleos del futuro —investigadoras clínicas, técnicos en manufactura biológica, ingenieros de datos médicos— tengan aquí su domicilio. Así, cuando un alacrán pique, sabrán que la cura es chilanga.

*Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México