Que la salud no espere

México enfrenta un desafío que crecerá durante los próximos años: somos más, vivimos más y necesitamos más servicios de salud. La verdadera pregunta ya no es solamente cuántos hospitales tenemos, sino qué sucede cuando una persona necesita atención y descubre que llegar a ella puede ser complicado, tardado o demasiado costoso.

Los datos dimensionan el reto. México dispone de 2.7 médicos y apenas una cama hospitalaria por cada mil habitantes, frente a promedios de la OCDE de 3.9 y 4.2, respectivamente. Pero existe otro dato que debería preocuparnos todavía más: durante 2024 los hogares mexicanos desembolsaron directamente 800 mil 733 millones de pesos en bienes y servicios relacionados con su salud. Detrás de esas cifras existen personas y familias.

Una consulta que se pospone. Un diagnóstico que llega tarde. Un medicamento que debe pagarse. Por eso debemos ampliar nuestra manera de entender la salud. El reto nacional no puede reducirse a construir hospitales ni resolverse desde una institución. México necesita fortalecer su sistema público, pero también desarrollar soluciones complementarias que aprovechen la capacidad médica privada, la tecnología, la prevención, el diagnóstico oportuno, la orientación y nuevos mecanismos de protección financiera.

La salud del futuro será un ecosistema. Y dentro de éste existe una enorme oportunidad: hacer accesibles servicios que han sido difíciles de contratar para millones de personas. Ahí adquieren especial relevancia sistemas como MUTUUS.

Su lógica parte de una idea sencilla: una persona no debería esperar a encontrarse frente a una enfermedad grave para comenzar a ocuparse de su salud. Necesita prevención, orientación y acompañamiento antes; acceso y respuesta cuando aparece un problema; y protección frente a determinados eventos hospitalarios, de acuerdo con las condiciones de cada plan.

No se trata de sustituir a las instituciones públicas ni de competir con ellas, sino de complementar. Una persona puede tener acceso a una institución pública y, al mismo tiempo, querer alternativas.

La innovación consiste en acercar esas posibilidades mediante modelos sencillos de entender y utilizar. Porque el verdadero acceso a la salud no comienza en la puerta de un hospital, sino cuando sabemos qué hacer, a quién llamar y adónde acudir.

Ahí está también el valor de la prevención. Una revisión a tiempo puede detectar un riesgo. Una orientación adecuada puede evitar decisiones equivocadas. Y contar con respaldo frente a determinados gastos hospitalarios puede impedir que un problema médico se convierta también en una crisis patrimonial.

Por eso considero que la salud debe entenderse como uno de los grandes motores de la movilidad social. Podemos aumentar ingresos, generar empleo, educar mejor y construir patrimonio, pero una enfermedad puede detener ese avance cuando una familia carece de mecanismos suficientes para enfrentarla. Proteger la salud es también proteger lo construido.

El futuro exige entonces pasar de un modelo concentrado principalmente en reaccionar ante la enfermedad a otro que incorpore prevención, acceso, acompañamiento y protección. Gobierno, médicos, hospitales, empresas, aseguradoras, organizaciones sociales y ciudadanos tenemos responsabilidades diferentes, pero un mismo objetivo: que más mexicanos puedan cuidar su salud antes de perderla.

Sistemas como MUTUUS representan una propuesta dentro de esa nueva visión: acercar herramientas de salud y protección a sectores mucho más amplios de la población mediante modelos complementarios, claros y accesibles. La innovación social no consiste sólo en inventar algo nuevo, sino además en lograr que algo valioso llegue a quienes antes difícilmente podían alcanzarlo. Ése es el desafío.

Y también la oportunidad. Que la salud no espere a que nos enfermemos. Prevenir antes de reaccionar. Acompañar antes de abandonar. Proteger antes de lamentar. Eso también es construir bienestar, confianza y futuro. ¡Hacer el bien! Haciéndolo bien!