¡Lo primero es vivir!

Durante muchos años hemos medido el éxito por aquello que podemos acumular: patrimonio, empresas, reconocimientos, cargos, conocimientos o experiencias. Sin embargo, basta un instante para comprender que existe un activo más valioso que todos ellos. La salud.

No porque sea un tema médico. Lo es porque representa la condición indispensable para ejercer nuestra libertad, desarrollar nuestro talento y disfrutar de aquello que con tanto esfuerzo hemos construido.

Con frecuencia preguntamos cuál es la mejor inversión, cuál es el negocio más rentable o cuál será la tecnología que transformará el futuro. Son preguntas importantes. Pero antes deberíamos responder otra mucho más profunda: ¿qué hace posible que cualquier proyecto tenga sentido? La respuesta siempre termina siendo la misma. La vida.

Y la calidad de esa vida depende, en gran medida, de la salud. Sin salud, el patrimonio pierde significado. Sin salud, el conocimiento encuentra límites. Sin salud, el liderazgo se debilita. Sin salud, incluso el tiempo adquiere otro valor.

Por eso considero que ha llegado el momento de replantear nuestra manera de entender el desarrollo. Durante décadas hemos construido estrategias para incrementar la productividad, impulsar la economía y acelerar la innovación. Todo ello es necesario. Pero ninguna sociedad alcanzará su máximo potencial si descuida la condición que permite a las personas crear, trabajar, aprender y servir.

La salud no es un tema aislado. Es el punto de encuentro entre la familia, la educación, la economía, la seguridad, la productividad y el bienestar. Cuando una persona goza de buena salud, también aumenta su capacidad para emprender, cuidar de quienes ama, participar en su comunidad y construir confianza. Si sucede lo contrario, se altera la estabilidad económica, modifica planes de vida y afecta la productividad de organizaciones completas.

Por eso la prevención no debe verse como una opción secundaria, sino convertirse en una cultura. Prevenir no significa vivir con miedo, sino con inteligencia. Es comprender que las decisiones más importantes son aquellas que tomamos cuando todavía tenemos la posibilidad de elegir. Lo mismo ocurre con la seguridad.

Siempre he sostenido que una sociedad necesita sentirse segura y mantenerse saludable para prosperar. La seguridad protege nuestra libertad. La salud protege nuestra vida.

Cuando ambas se fortalecen, florecen la creatividad, la innovación, la inversión, el emprendimiento y la convivencia.

Un país puede construir carreteras, puertos, aeropuertos o redes digitales de última generación. Puede incorporar inteligencia artificial y desarrollar nuevas industrias. Todo ello impulsará su crecimiento. Pero ninguna infraestructura será suficiente si quienes deben aprovecharla viven con temor o ven deteriorarse su salud.

Las naciones más fuertes no son sólo aquellas que producen más, sino aquellas que logran cuidar mejor a sus personas. Porque el verdadero desarrollo comienza cuando el progreso económico y el bienestar humano avanzan en la misma dirección. Quizá por ello debamos cambiar una pregunta que repetimos con frecuencia. En lugar de preguntarnos cuánto vale una empresa, una organización o una economía, deberíamos preguntarnos cuánto valor generan para proteger la vida, fortalecer la confianza y ofrecer mejores oportunidades a las personas.

Ésa es la medida del progreso que realmente perdura. Vivimos un cambio de época. La inteligencia artificial, la biotecnología y la innovación transformarán la forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Pero ninguna tecnología podrá sustituir aquello que continúa siendo el centro de toda sociedad: la persona.

Y la persona necesita dos certezas para desarrollar plenamente su proyecto de vida. Sentirse segura. Y conservar su salud. Todo lo demás, por importante que parezca, termina siendo consecuencia de esos dos grandes pilares.

Porque cuando protegemos la salud, protegemos la posibilidad de seguir soñando. Y cuando protegemos la seguridad, protegemos la libertad para convertir esos sueños en realidad. Ésa, estoy convencido, es la base sobre la que debe construirse el futuro. Hacer el Bien! Haciéndolo Bien!