Epidemia contra las mujeres: del discurso a la protección real

Cuando una violencia se repite, se extiende y se vuelve “normal”, deja de ser un caso y se convierte en sistema. Por eso hablar de violencia contra las mujeres como epidemia no es exageración: es un diagnóstico. Y en los serios hay dos obligaciones: nombrar la realidad sin maquillaje y proponer rutas concretas para cambiarla.

El problema no es que falten leyes. En México existen marcos legales, protocolos y discursos institucionales. Es más bien la brecha entre el papel y la calle: denuncias que no se atienden a tiempo, medidas de protección que llegan tarde, investigaciones que se pierden, víctimas que vuelven a casa con el agresor y comunidades que, por costumbre o miedo, prefieren callar.

Además, la violencia se concentra. Por eso la estrategia debe ser territorial, basada en mapas de riesgo, horarios, reincidencia, relación víctima-agresor, y capacidad de respuesta por cuadrante. En mi experiencia, cuando un fenómeno crece así, hay que tratarlo como un incendio: prevención, respuesta inmediata y consecuencias claras. Tres frentes, un mismo objetivo: proteger vidas. Y para que sea creíble, cada frente debe tener tiempos, responsables y seguimiento.

1) Prevención que sí se ve. Intervenir antes del golpe, de la amenaza, del “perdón” que se repite. ¿Cómo?

• Señales de alerta en escuelas, centros de salud y empresas: control, aislamiento, amenazas, lesiones recurrentes, dependencia económica, revisión del celular o el “te voy a quitar a los niños”.

• Redes comunitarias con contactos directos. Un “punto violeta” en una farmacia o tienda puede salvar una vida si está conectado a una respuesta real.

• Educación práctica: relaciones sanas, límites, manejo de emociones y cero tolerancia a la humillación.

2) Protección inmediata y medible. La primera llamada es oro. Si el sistema tarda, la violencia avanza. Se necesita:

• Ventanilla única real. Una denuncia que active, en automático, evaluación de riesgo y medidas cautelares.

• Botón y geolocalización para alto riesgo, patrullaje preventivo focalizado y visitas de verificación.

• Refugios dignos, con puente a empleo, guardería y apoyo legal, además de atención psicológica y médica inmediata para la víctima y sus hijos.

3) Justicia que cierre el ciclo. No hay prevención sin consecuencias, y para reducir la impunidad:

• Unidades especializadas con metas claras. Tiempos de respuesta, integración de carpeta y judicialización. Si un caso se “duerme”, debe saberse dónde y por qué.

• Evidencia rápida. Peritajes prioritarios, resguardo de mensajes, llamadas, videos y testimonios.

• Órdenes de restricción que se cumplan y se vigilen. El papel no protege; el seguimiento sí.

4) Corresponsabilidad social. La violencia se sostiene cuando la gente mira hacia otro lado, cambia cuando participa, acompaña, denuncia, protege sin juzgar y aísla socialmente al agresor.

Si conoces a una mujer en riesgo:

1. Cree y escucha. No preguntes “¿por qué sigues ahí?”. Pregunta “¿qué necesitas?”.

2. Diseña un plan: palabra clave, casa segura, documentos listos, dinero básico y un contacto.

3. No enfrentes al agresor. Protege a la víctima y activa a autoridades y redes.

4. Documenta fechas, mensajes, fotos y testigos.

5. Acompaña a denunciar y a sostener la medida de protección.

A las instituciones les toca responder en horas, no en días; medir por resultados; capacitar con escenarios reales, no con diapositivas, y coordinar datos y seguimiento territorial.Se puede cuando tratamos la violencia como prioridad, no como tema secundario; cuando medimos resultados, no intenciones; cuando el Estado coordina y la sociedad acompaña, y cuando cada institución asume su parte. Porque proteger a las mujeres no es una agenda, es la prueba de que una sociedad sabe cuidar la vida y construir confianza.

¡Hacer el bien, haciéndolo bien!