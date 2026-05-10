El ataque que no ves: la nueva infiltración

Hace unos años, una organización podía sentirse segura con un buen antivirus, un firewall robusto y contraseñas “complejas”. Hoy, esa tranquilidad es una ilusión peligrosa. El mayor riesgo ya no entra rompiendo puertas… entra con llave.

Imagina esto. Un colaborador recibe un mensaje aparentemente legítimo. No hay errores, no hay urgencia sospechosa, no hay señales evidentes. Hace clic, introduce sus datos y continúa su día. Nada se rompe. Nadie grita. Pero algo cambió.

Minutos después —a veces segundos— alguien ya está dentro. No forzó la entrada. Fue invitado sin saberlo. Ésa es la nueva realidad. Los ataques ya no buscan destruir sistemas, buscan convertirse en parte de ellos. No necesitan malware cuando pueden usar identidades reales, accesos válidos y procesos legítimos. El enemigo no se oculta afuera… se mezcla desde adentro.

Aquí está el punto crítico: el problema dejó de ser tecnológico. Se volvió humano, organizacional y estratégico.

Cuando estás al frente de una institución u organización debes entender algo que hoy aplica en el mundo digital: la confianza no se impone, se construye… pero también se puede vulnerar si no se protege correctamente. Y hoy, la confianza es el principal objetivo.

Las organizaciones que entienden esto están cambiando su forma de pensar. Ya no protegen computadoras; protegen identidades. Ya no reaccionan a incidentes; anticipan comportamientos. Ya no capacitan por cumplir; entrenan para resistir.

Porque la velocidad también cambió. Hoy, un ataque puede avanzar en menos de 30 minutos. A veces en segundos. La pregunta ya no es si puedes detectarlo… sino si puedes responder antes de que se expanda. Entonces, ¿qué sí funciona?

• Primero: asumir que el riesgo es permanente. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Negarlo sólo lo hace más fuerte.

• Segundo: fortalecer la identidad. No basta una contraseña. Se necesitan múltiples factores de autenticación, controles inteligentes y monitoreo constante. Hoy, quien controla la identidad, controla el sistema.

• Tercero: preparar a las personas. El eslabón más vulnerable puede convertirse en la mejor defensa. Cuando alguien sabe identificar un intento de manipulación, puede detener lo que ninguna tecnología detectaría a tiempo. Pero hay algo adicional que no se puede ignorar: la confianza en las personas no es estática. Las personas cambian, para bien y para mal. Por eso, los controles de confianza deben ser periódicos, con una recomendación clara: al menos cada 24 meses. Hoy existen sistemas rápidos, efectivos y no invasivos, como ETHICS, que permiten evaluar y fortalecer la confiabilidad sin afectar la dignidad ni el entorno laboral.

• Cuarto: integrar la información. Los ataques no respetan áreas ni departamentos. Cruzan sistemas, plataformas y funciones. Si la defensa está fragmentada, la vulnerabilidad está garantizada.

• Quinto: actuar con velocidad. Tener protocolos claros, responsabilidades definidas y capacidad de respuesta inmediata. En este entorno, el tiempo no es dinero… es control.

Pero hay algo más profundo. Cada crisis revela el tipo de liderazgo que existe. Y hoy, el liderazgo se mide en la capacidad de generar confianza real: verificable, sostenible y protegida. No se trata de alarmar. Se trata de despertar.

Porque mientras algunos siguen pensando que esto es un tema de sistemas, otros ya entendieron que es un tema de decisiones, cultura y dirección.

La buena noticia es que sí se puede. Se puede prevenir. Se puede contener. Se puede salir fortalecido. Pero sólo si se actúa con claridad, con conocimiento y con voluntad.

Siempre necesitamos pasar de la reacción a la anticipación, de la confianza ciega a la confianza inteligente, y de la vulnerabilidad silenciosa a la acción decidida. Porque en esta nueva realidad, el mayor riesgo no es el ataque; ¡es creer que no estás siendo atacado!

¡Hacer el bien, haciéndolo bien!