Fue la COP del fracaso. Unos cuantos Estados, más bien petroestados, reventaron el acuerdo de política central —el documento que dicta los lineamientos para impulsar la acción

climática—, se opusieron a cualquier mención sobre el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la necesidad de una transición acelerada hacia las energías limpias en la recién concluida conferencia 31 en Turquía.

Sí, Rusia aseguro que siguen siendo una fuente de energía indispensable y que le corresponde a cada nación reducir sus emisiones según sus capacidades, mientras que Arabia Saudita defendió su postura de que la lucha contra la crisis climática es posible mediante tecnologías como la captura de carbono. Sólo aceptaron que se incluyera una vaga referencia al acuerdo de la COP28 de Dubái.

Lo cual, después de casi 50 horas del cierre previsto, orilló a la presidencia turco-australiana a admitir que no habría Pacto de Antalya. Fue la cumbre más larga de la historia y la caída más estrepitosa después de la de Copenhague en 2009.

El exvicepresidente de Estados Unidos, Nobel de la Paz y presidente de The Climate Reality Proyect, Al Gore, el domingo pasado escribió en X tras el cierre de la cumbre que es indignante que un puñado de petroestados tenga poder de veto sobre cualquier mención a los fósiles y sobre la transición energética. Añadió que el avance local y privado sigue acelerándose y pidió un proceso multilateral que refleje a la mayoría.

António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, quien en enero de 2027 deja el cargo, dijo, sin rodeos, estar “profundamente decepcionado” por la ausencia de acuerdos, además, señaló que puede no haber consenso, pero no hay ambigüedad en la ciencia. Gobiernos, empresas y ciudadanía no necesitan esperar a 194 partes para electrificar, proteger bosques o ir con hoja de ruta en mano hacia la salida de los fósiles.

Sí, se necesita que el dinero llegue a quienes no pueden adaptarse solos, empezando por los 44 países menos adelantados y las islas del Pacífico.

En contraste, el bloque integrado por la Unión Europea, Reino Unido, Noruega y varias naciones insulares optó por rechazar lo que consideró un borrador tibio antes que firmar un documento que omitía los compromisos de descarbonización.

Además, desde la perspectiva científica, los datos que precedieron a la COP31 de Antalya son categóricos. Las emisiones mundiales alcanzaron niveles récord y la temperatura media global se encamina a rebasar, al menos temporalmente, el umbral de los 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París. La evidencia no discute si habrá un sobreimpulso (overshoot) climático, sino cuál será su magnitud, cuánto tiempo se prolongará y cuáles serán los mecanismos a seguir de la naciones más vulnerables que absorberán el impacto de los eventos extremos.

Otro punto que no logró resolverse fue el de las responsabilidades financieras de las naciones más ricas hacia las más vulnerables al calentamiento global. El responsable climático de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, rechazó abrir el acuerdo alcanzado en Bakú y dijo que es inviable cualquier conversación sobre recursos frescos, por lo cual pidió que los esfuerzos se concentren en garantizar que los recursos ya comprometidos lleguen a los países y comunidades que los necesitan.

Un análisis de Carbon Brief calculó una caída de 70% en los compromisos públicos de financiamiento climático, “la mayoría de estos compromisos expiraron en 2025 y, desde entonces, Estados Unidos se ha retirado de los esfuerzos internacionales contra el cambio climático y se han recortado muchos presupuestos de ayuda europeos”.

Triplicar la adaptación hasta 120 mil millones de dólares anuales en 2035 quedó sin cifra ni línea base en los textos finales de la COP31.

Pedir más ambición en mitigación mientras se cierra la puerta del dinero es una combinación que delegados de África y de India encontraron difícil de defender, y con razón.

A pesar del colapso del documento central, esta COP no careció de avances sectoriales. Se extendió por tres años el Programa de Trabajo para una Transición Justa, la cual garantiza un espacio de diálogo para que trabajadores y comunidades vulnerables no queden relegados de la transformación energética.

Se alcanzó el Acuerdo de Antalya sobre los Océanos y los Mares, con el objetivo de protegerlos, mitigar los efectos del cambio climático y reforzar la cooperación internacional.

Estas iniciativas son insuficientes para hacer frente a la magnitud de la crisis climática.

La presidencia de la cumbre llegó con credenciales discutibles. Turquía anunció dos yacimientos petroleros nuevos en vísperas de la cumbre y Australia es uno de los países que más exporta combustibles fósiles y que contribuyen a las emisiones globales más que las de cualquier otra nación.

El resultado de Antalya exige una revisión del formato de las cumbres climáticas. El proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) ha permitido construir marcos fundamentales desde 2015, evitando escenarios de calentamiento aún más graves.

Pero una estructura deliberativa en la cual el veto paraliza medidas urgentes requiere reformas de fondo. Fortalecer la cooperación internacional no significa defender la parálisis institucional, sino adaptar sus mecanismos para que la toma de decisiones sea ágil, transparente y resistente a presiones sectoriales.

No sólo eso, debe aplicarse un criterio más estricto en la evaluación de elegibilidad de los Estados que serán anfitriones y llevarán la presidencia en las próximas COP, porque, para exigir, hace falta autoridad moral.