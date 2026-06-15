Diálogo entre museos

En cuestión de días, la Ciudad de México se ha llenado de visitantes provenientes de todo el mundo. El futbol es el idioma común, pero en la calle se mezclan lenguas, tradiciones y expectativas.

La experiencia de este Mundial de futbol no se limita a los 90 minutos –o más si se van a tiempo extra– que las selecciones pasan en la cancha, sino a la experiencia que se puede vivir fuera de los estadios.

En la Ciudad de México –la primera en la historia en albergar tres ediciones del Mundial– hay una gran oferta cultural, artística y gastronómica para todos los visitantes; y en las últimas semanas ha cobrado mucha relevancia una iniciativa llamada Noches de Museos Mundialistas, un programa impulsado por la Secretaría de Cultura.

La premisa es clara: los museos son una de las cartas de presentación más poderosas de una ciudad.

Londres y la Ciudad de México comparten esta visión. Ambas concentran algunas de las escenas museísticas más dinámicas del mundo –con más de 200 recintos en una, más de 190 en la otra– donde el acceso a la cultura forma parte de la vida cotidiana.

En esa línea, diversos museos han incorporado exposiciones relacionadas con la experiencia mundialista, y más significativo ha sido el creciente interés que ha generado la Copa Mundial Femenil de 1971, donde participó el equipo inglés femenil.

Este torneo –que había permanecido al margen de la narrativa oficial del futbol– ha sido recuperado a través de fotografías, archivos y testimonios en museos como el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Ese diálogo entre cultura, historia y nuevas miradas se refleja también en el intercambio artístico entre México y el Reino Unido, cada vez más visible… y este mes, en Londres, quedará particularmente claro.

El próximo 25 de junio, Tate Modern inaugurará Frida: The Making of an Icon, una de las exposiciones más esperadas del año. Más que el regreso de Frida a uno de los museos más importantes del mundo después de más de dos décadas, es una celebración de su impacto global.

A través de más de 30 obras originales, objetos personales, fotografías y documentos, será una oportunidad de recorrer las múltiples facetas de Frida: la artista, la activista y el símbolo cultural.

Al mismo tiempo, la muestra incorpora más de 200 obras de artistas influenciados por Frida, demostrando cómo su legado sigue dialogando con nuevas generaciones.

Incluso, la experiencia se convierte en un recorrido sensorial con la colaboración del chef mexicano Santiago Lastra, que traduce ese universo en una propuesta gastronómica única.

Éste no es un caso aislado. El año pasado, la National Gallery presentó una exposición sobre las obras del pintor José María Velasco, la primera dedicada a un artista latinoamericano en la historia del museo.

Sus paisajes del Valle de México no sólo capturaron la atención del público londinense, sino que insertaron la historia visual mexicana en una conversación global sobre territorio, modernidad y medio ambiente.

En sentido inverso, exposiciones británicas también han encontrado eco en México. Ejemplo de ello es la Wildlife Photographer of the Year, organizada por el Museo de Historia Natural de Londres, y presentada en el marco del Festival Internacional Cervantino como parte del programa del Reino Unido como país invitado de honor.

A través de la fotografía, esta muestra conectó a públicos diversos en torno a temas como la biodiversidad y el cambio climático, confirmando que el intercambio cultural no es unidireccional, sino un diálogo constante.

Lo que emerge es una relación cultural sólida y dinámica que se traduce en colaboración, intercambio e interés mutuo.

De Frida Kahlo a Velasco, y de Londres a la Ciudad de México, cada proyecto confirma que el vínculo entre nuestros países va más allá de lo diplomático, sino que vive en sus instituciones culturales y en la admiración internacional de sus artistas.

En ese intercambio entre nuestros países, ¿qué historias queremos seguir compartiendo y cuáles quedan aún por descubrir?

Los leo en redes sociales, en X e Instagram: @Susannah Goshko y @UKinMexico.

*Embajadora del Reino Unido en México