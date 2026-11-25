Sheinbaum regresó de China y, en cuanto llegó a México, se cambió la cachucha de jefa de Estado por la de jefa de partido. Aprovechó la celebración del 116 aniversario de la Revolución para hacer campaña a favor de Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

La Presidenta presentó a la Cuarta Transformación como heredera de las luchas históricas por la democracia y la justicia social. Presentó una narrativa que conecta a Madero, Villa, Zapata y Cárdenas con López Obrador y su propio gobierno. Según ella, no puede existir democracia auténtica sin justicia social.

Obvio, descalificó el llamado “periodo neoliberal”. Sostuvo que desde 1988 México experimentó fraudes electorales, concentración de la riqueza, entrega de recursos nacionales y retrocesos democráticos. Afirmó que la alternancia de 2000 no produjo cambios sustanciales y calificó la elección de 2006 como fraudulenta.

Reivindicó los resultados de la 4T. Presentó indicadores como prueba del éxito de su proyecto: 154% de aumento real del salario mínimo en ocho años, 42 millones de beneficiarios de Programas para el Bienestar y más de 17 millones de personas que habrían salido de la pobreza desde 2018. También defendió la elección popular del Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la ampliación de derechos sociales.

Hizo un ataque frontal a sus adversarios. Los acusó de corrupción, privilegios, evasión fiscal, campañas de desinformación y vínculos con los intereses económicos del pasado. Cuestionó a intelectuales y medios críticos, a quienes atribuyó oportunismo y complicidad con antiguos gobiernos.

Rechazó las acusaciones de falta de libertades, persecución política y complicidad con la delincuencia. Sostuvo que su gobierno respeta las libertades. Denunció intentos de injerencia extranjera y defendió las elecciones de 2027. Criticó a sus opositores de preparar una campaña para cuestionar la legitimidad de los próximos comicios concluyendo que “van a volver a fracasar” en esta nueva tarea.

El discurso claramente tenía el objetivo de apropiarse de la legitimidad histórica estableciendo una continuidad entre los movimientos democráticos y sociales de México y la 4T. Bajo esta narrativa, muy al estilo de López Obrador, su proyecto apareció como el heredero de las grandes transformaciones nacionales.

Aunque el discurso tenía que conmemorar la Revolución, dedicó una parte significativa a las elecciones del próximo año. Desde hoy, la Presidenta está atajando cualquier denuncia de la oposición de un fraude o irregularidades como estrategia de deslegitimación.

Paradójicamente, Sheinbaum reivindica la lucha histórica contra el fraude electoral, pero simultáneamente descalifica por anticipado los posibles cuestionamientos a las elecciones de 2027.

El problema discursivo de la Presidenta es su definición de democracia.

Para Sheinbaum, un gobierno que gana elecciones libres, pero no comparte su proyecto de justicia social, no es democrático.

En otras palabras, la única democracia posible es la de ellos, que son los que buscan la justicia social. De esta forma, nulifica la pluralidad como condición de la democracia, ya que aquellos que tienen un proyecto político diferente no son, por definición, demócratas.

En la visión de Sheinbaum, la democracia no puede reducirse a elecciones libres y competencia política. Una minoría que no cree en la igualdad social no merece convertirse en mayoría.

La Presidenta no entiende la democracia como un conjunto de procedimientos e instituciones, sino como un proceso de emancipación social que comienza con las luchas revolucionarias y culmina, en su relato, con la Cuarta Transformación.

En la tradición liberal-pluralista en la que yo creo, la oposición sí es legítima incluso cuando representa intereses contrarios a los de la mayoría. Esa oposición minoritaria puede eventualmente convertirse en mayoría. De eso se trata la democracia.

Sheinbaum, en cambio, rechaza el reconocimiento de los adversarios como actores igualmente legítimos dentro del sistema democrático.

En este sentido, me parece una temeridad dictatorial.

Un gobierno es democrático porque llegó al poder mediante elecciones libres, respeta las reglas y puede ser sustituido por sus adversarios, no por sus objetivos, mucho menos porque se consideran como los únicos que supuestamente representan al pueblo.

La definición de la Presidenta niega los valores democráticos del pluralismo, los límites institucionales al poder y la posibilidad de alternancia.

De esta forma, ya en plena campaña demuestra su talante autoritario.

X: @leozuckermann