México contra China produciendo en Estados Unidos

Abrió fábrica china en EU y destrozó planta de Vitro. Así tituló, ayer, un artículo el periódico estadunidense The Wall Street Journal.

El tema captó mi atención porque Vitro es una empresa mexicana originaria de Monterrey que manufactura vidrio desde 1909. No comento ninguna indiscreción al revelar que hace casi tres décadas conocí de cerca esa corporación por mi trabajo de entonces como consultor. Fui testigo de los esfuerzos de la familia Sada por mantenerse a flote en un mercado muy competido como es el del vidrio. Hoy sus operaciones incluyen varias líneas de negocios en diversos países incluyendo Estados Unidos.

Según el artículo escrito por Gavin Bade, la mexicana está teniendo tremendos problemas para competir en una de sus fábricas de vidrio automotriz en Ohio por la llegada de una nueva empresa china que produce lo mismo.

Ya sabemos que el presidente Trump está imponiendo una serie de aranceles a todo el mundo con el fin de incentivar que la fabricación de manufacturas se establezca en Estados Unidos. En particular, le importa mucho la producción relacionada con el sector automotriz.

La principal fábrica china de vidrio de este tipo, Fuyao, tomó nota y decidió establecer una planta en Ohio en las instalaciones de lo que había sido una fábrica de General Motors. Las autoridades federales y locales, incluyendo al gobernador de esa entidad, los recibieron con bombo y platillo presumiendo el resurgimiento del llamado Cinturón Industrial de esa región.

Ahora, dice el periodista, “muchos se sienten engañados”.

¿Por qué?

Resulta que Fuyao Glass America vende sus productos más baratos que la competencia que existía: “una fábrica de vidrio rival que opera desde la década de 1950. Vitro, la empresa propietaria de la planta en Crestline, Ohio, ha pasado el último año considerando la posibilidad de cerrar”. De hacerlo, se perderían 250 empleos.

No sería la primera, porque “Vitro ha cerrado tres plantas de vidrio automotriz en Pensilvania, Michigan e Indiana, desde 2019, decisiones que la empresa atribuye en gran medida a la competencia china”.

Los mexicanos argumentan que no puede “igualar los precios más bajos de Fuyao y alegan que la empresa emplea prácticas comerciales y laborales desleales”.

Más adelante, en el artículo se habla de que los chinos estarían efectuando “dumping interno”. Si es así, la mexicana Vitro tendría toda la razón de quejarse de no poder competir contra la china Fuyao.

El dumping interno es una práctica comercial desleal en la que una empresa vende un producto dentro de su propio país a un precio artificialmente bajo, incluso por debajo de su costo de producción, con el fin de eliminar o debilitar a sus competidores nacionales. Es similar al dumping clásico, que se da en exportaciones, pero ocurre dentro del mercado doméstico.

En otras palabras, Fuyao estaría vendiendo muy barato lo que produce en Estados Unidos, perdiendo dinero temporalmente, para sacar del mercado a sus competidores como Vitro. Una vez logrado el objetivo, ya en una posición dominante, subiría los precios en una situación más monopólica.

Se trata de una estrategia predatoria que daña la competencia y al consumidor en el largo plazo.

Si Fuyao está haciendo dumping interno, la pregunta es quién los está subsidiando (los accionistas de la empresa o el gobierno chino) y cuánto están dispuestos a perder para sacar a la competencia del mercado. Si tienen los bolsillos muy grandes, Vitro no podrá aguantar y deberá cerrar, en el entendido, desde luego, que la corporación regia no goza de ningún tipo apoyo del gobierno mexicano.

Obvio, los chinos niegan cualquier irregularidad y atribuyen “su éxito a la misma pericia productiva y economías de escala que han convertido a China en el fabricante número uno del mundo”.

Los propios estadunidenses están preocupados.

Reporta Bade: “El éxito de Fuyao ha despertado inquietudes de seguridad nacional en el Congreso y algunas agencias federales, principalmente que China podría trastocar el sector automotriz y otras industrias cruciales de EU si ganara una participación de mercado significativa a expensas de fábricas que ahora operan en Estados Unidos”.

Se trata, me parece, de un tema fascinante. Al final del día, el gobierno estadunidense está obligado a investigar si existen prácticas predatorias, desleales y/o monopólicas que pongan en peligro la competencia en el mercado. De nada sirve que los chinos lleven su producción a Estados Unidos si sus empresas van a arrollar a sus competidores de manera injusta, sean estadunidenses, europeos o mexicanos, como es el caso de Vitro.

