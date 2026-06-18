¿Messi o Cristiano?

Todo indica que éste será el último Mundial que jueguen dos de los más grandes futbolistas de la historia: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los aficionados hemos tenido el privilegio de verlos jugar por más de dos décadas. Con este Mundial, habrán sumado seis participaciones en dicho torneo. Difícil que lleguen al siguiente, en 2030, ya que actualmente Messi tiene 38 años y Cristiano 41. De hecho, es increíble que sigan jugando a tan buen ritmo y efectividad tomando en cuenta lo demandante del futbol de hoy.

Parece que ya no hay mucho debate sobre quién es mejor de los dos. El consenso es a favor de Messi. Muchos expertos lo consideran, incluso, como el mejor de todos los tiempos por arriba de Pelé y Maradona.

Yo sigo teniendo mis dudas.

Aclaro que mi corazón madridista pesa mucho en mi opinión. Soy fanático de El Bicho, como le dicen a Cristiano, por su físico imponente, fuerza arrolladora y liderazgo. A Messi, en cambio, se le conoce como La Pulga debido a su estatura baja, agilidad y velocidad.

Entre El Bicho y La Pulga, me quedo con El Bicho por las muchas alegrías que nos dio en las nueve temporadas que estuvo en el Real Madrid. Y, como aficionado de los merengues, detesto a Messi por sus exitosísimos 17 años en el Barcelona.

Para mí, Cristiano siempre fue y será mejor que Messi. Sí, esta opinión viene de mis entrañas. Está basada más en emociones que en hechos. Ni modo. Yo no soy experto en futbol, que hay muchos y buenos, sino un aficionado que le encanta este deporte.

Pero vámonos, ahora sí, a los números para tener un juicio más objetivo.

Hasta antes de comenzar este nuevo Mundial, Ronaldo había jugado más partidos oficiales que Messi (mil 280 versus mil 155) y marcado más goles (970 versus 910). Si sacamos el promedio de goles por partido, Messi tiene una ligera ventaja de 0.79 versus 0.76 de Cristiano.

No hay una gran diferencia en este rubro.

Veamos ahora los títulos conseguidos de ambos jugadores en los diferentes equipos que han jugado.

Messi tiene 46. Con el Barcelona logró 35: diez Ligas de España, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes FIFA. Con el Paris Saint-Germain tres: dos Ligue 1 y un Trophée des Champions. Con su club actual, el Inter Miami, dos: una Leagues Cup y una MLS Cup. Con la Selección Nacional de Argentina seis, incluyendo la Copa del Mundo 2022, dos copas América, una Finalissima, el Mundial Sub-20 de 2005 y el Oro Olímpico en 2008.

En el palmarés de Cristiano aparecen 37 títulos. Con el Sporting CP uno: la Supercopa de Portugal. Con Manchester United diez: tres Premier League, una FA Cup, dos League Cup, una Champions League, un Mundial de Clubes y dos Community Shield. Con el Real Madrid nada menos que 16: dos Ligas de España, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa. Con la Juventus cinco: dos Serie A, una Coppa Italia y dos Supercopas de Italia. Con su actual equipo, el Al Nassr de Arabia Saudita, suma dos: la Copa de Campeones de Clubes Árabes y recientemente la Liga Saudí. En cuanto a títulos con su selección, la de Portugal, tiene tres títulos: la Eurocopa y dos Nations League.

En este rubro, Messi supera a Ronaldo, pero, ojo, también debemos ver la calidad de esos títulos.

Como aficionado, considero que el mejor futbol se juega en la Champions League. Creo que es el certamen más duro y desafiante que hay, por encima del Mundial. Ahí participan equipos conjuntados, no selecciones que se reúnen un mes para un torneo de cada cuatro años. El futbol es un deporte de asociación donde pesa mucho el juego en equipo. En este sentido, en la Champions están los mejores equipos, no en el Mundial.

En esos torneos, Cristiano levantó la copa en cinco ocasiones con un equipo inglés y otro español. Messi, en cambio, la ganó cuatro veces sólo con el Barcelona. El Bicho gana en este rubro.

Pero, además, Cristiano logró algo que nunca pudo hacer Messi: llevarse tres veces el título de la mejor liga que hay en el mundo, es decir, la Premier de Inglaterra.

Del otro lado, Ronaldo nunca ha levantado una Copa del Mundo como sí lo hizo Messi hace cuatro años. No es poca cosa. Eso lo ha puesto en la misma liga de grandes jugadores históricos como Pelé, Maradona o Beckenbauer.

Finalmente, durante su carrera, Messi se llevó en ocho ocasiones el premio al mejor futbolista del año: el balón de oro. Cristiano, por su parte, cinco veces.

Los números no son tan apabullantes a favor de La Pulga. Yo me quedo con El Bicho. Espero que en este Mundial vuelvan a enfrentarse, ahora con sus selecciones, y veamos esa maravillosa rivalidad como cuando eran los pilares del Real Madrid y Barcelona.

X: @leozuckermann