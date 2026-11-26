Los que creemos en la economía de mercado, rechazamos que el Presidente de un país se meta en la decisión de quién debe ser el director general de una empresa privada, sobre todo cuando esa empresa cotiza en la bolsa de valores y el mandatario en cuestión posee acciones de dicha corporación.

El conflicto de interés es clarísimo y puede derivar en un acto de corrupción gubernamental.

Es exactamente lo que pasó con Trump en relación con Nvidia.

Él llamó al Consejo Directivo para solicitar que Jensen Huang regresara como CEO de la empresa. Acto seguido, se anunció su retorno. Las acciones de Nvidia se dispararon en la bolsa. Según CBS News, Trump poseía acciones de Nvidia cuyo valor pudo aumentar hasta 14.8 millones de dólares tras el anuncio.

Como mexicano acostumbrado a ver actos de corrupción que me revuelven el estómago, le llame escandalizado a un par de amigos estadunidenses para escuchar su opinión de la intervención de Trump en Nvidia que le dejó tan pingües ganancias. Ambos minimizaron el hecho como si fuera un acto normal.

No lo es.

Para los que creemos en el capitalismo, es una obscenidad que el gobierno se meta en las decisiones privadas de una empresa, máxime cuando el presidente puede ganar dinero si así lo hace.

Es lo que está ocurriendo en la Meca del capitalismo donde, al parecer, muchos ya normalizaron este tipo de actos que atentan contra la economía de mercado.

No soy ingenuo. Sé que el capitalismo produce bribones que se aprovechan para hacer dinero de manera ilegal e inmoral. Por eso, se requiere un Estado lo suficientemente fuerte que proteja los derechos de propiedad, castigue los fraudes y evite las prácticas oligopólicas y monopólicas.

El problema es cuando el jefe del Estado es precisamente el bribón.

Un truhan que, por ejemplo, aceptó que un gobierno extranjero, el de Qatar, le regalara un avión Boeing 747-8. Su valor se estima en 400 millones de dólares y, una vez que Trump termine su periodo como presidente, podría transferirse a la Fundación de su Biblioteca Presidencial. No queda claro si Trump podrá conservarlo para su uso privado.

Ningún gobierno regala algo a cambio de nada. La pregunta es qué consiguieron los cataríes a cambio de tan costoso presente. Es un escándalo que Trump lo haya aceptado en un acto más propio de una república bananera.

Y luego está el negocio de las criptomonedas. Tres días antes de tomar posesión como presidente para su segundo mandato, Trump lanzó su propia moneda digital ($TRUMP) prácticamente sin valor económico intrínseco. Quería aprovechar su poder político para generar demanda. Él mismo conservó una gran proporción de las monedas emitidas, cuyo valor aumentaría conforme los inversionistas las compraran. Miles lo hicieron esperando que subiera de precio. Su cotización se disparó durante los primeros días, impulsada por el nombre de Trump y su regreso a la Casa Blanca.

Posteriormente se anunció una cena con Trump para los principales compradores de la criptomoneda. Se estaba utilizando un activo privado para ofrecer acceso político privilegiado.

Según su propia declaración financiera, el presidente obtuvo 635 millones de dólares de ingresos en 2025 por la criptomoneda $TRUMP.

Por su parte, la familia de Trump se vinculó con World Liberty Financial, empresa que recibió una inversión de unos 500 millones de dólares de inversionistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos. Otra criptomoneda de esta compañía (USD1) fue utilizada en una operación de dos mil millones de dólares entre el fondo emiratí MGX y Binance. Paralelamente, el gobierno de Trump autorizó un mayor acceso de Emiratos a tecnología estadunidense avanzada de inteligencia artificial. De acuerdo con cálculos de Reuters, la familia Trump obtuvo más de mil 600 millones de dólares de World Liberty Financial.

Según Forbes, la fortuna de Trump pasó de 4 mil 300 millones de dólares en 2024 a 7 mil 300 millones en septiembre de 2025: un enriquecimiento de tres mil millones de dólares en su paso por la Casa Blanca, impulsado principalmente por sus negocios de criptomonedas.

Muchos estadunidenses ya ven como normal que el presidente utilice su puesto para enriquecerse. Por fortuna, otros se han indignado, como debe ser. Las encuestas de salida no permiten determinar cuántos votos perdió el Partido Republicano en las pasadas elecciones de noviembre por los negocios privados del presidente. Pero sí muestran que la corrupción gubernamental fue una preocupación central del electorado y que una mayoría considera que Trump antepone sus intereses personales a los del país. En combinación con el malestar económico, esa desconfianza ayuda a explicar el rechazo electoral a su gobierno.

X: @leozuckermann