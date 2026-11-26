Cerramos 2026 con una sensación compleja. Estamos en una época de enormes avances científicos y tecnológicos con economías capaces de generar fortunas en cuestión de meses y, en contraste, una sociedad cada vez más desigual donde comprar una casa o jubilarse es un lujo imposible de alcanzar.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía mundial crezca 3.1% este año, con una inflación de 4.7 por ciento. Sí, las economías crecen, pero la parte mayoritaria de la población vive peor. Utilizamos indicadores que ignoran la realidad de miles de millones de personas.

El contrato social se basaba en la premisa de estudiar, trabajar, cumplir con la ley y tener una vida “tranquila” y razonablemente cómoda; la generación actual sabe, mejor que nadie, que se puede cumplir punto por punto con nuestra parte del acuerdo y pasarán la vida pagando deudas y viviendo hacinados en las periferias y arrimados con su familia. ¿Quién nos engañó? ¿Quién está fallando? ¿Todo era una trampa?

De cara a 2027, hay varios asuntos que merecen una revisión profunda.

El empleo y la inteligencia artificial (IA): la precarización de los trabajos y los salarios paupérrimos son parte del cotidiano y podría agravarse en 2027. La Organización Internacional del Trabajo estima que uno de cada cuatro empleos en el mundo está expuesto a la inteligencia artificial generativa y 120 millones de trabajadores están en ocupaciones con mayor potencial de ser sustituidos por la automatización. El FMI calcula que el impacto de la IA podría golpear hasta a 60% de los empleos en las economías avanzadas. No sólo el desempleo es el riesgo, también lo es la capacidad de negociación salarial, la reducción de oportunidad y el adelgazamiento de la clase media.

Otra discusión prioritaria, es la vigencia del derecho internacional. Difícilmente las instituciones multilaterales recuperarán la autoridad que alguna vez se les atribuyó. Vivimos en un sistema en el que el poder económico y militar de una nación determina su margen de impunidad para transgredir las normas internacionales. Urge replantear las reglas de convivencia entre Estados y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas, incluso para las grandes potencias. Y sí, por ahora parece más una aspiración romántica que una posibilidad política.

¿HASTA DÓNDE?

El problema de fondo es que estamos agotando los dos grandes acuerdos de convivencia: el de los ciudadanos y el de la obligación entre las naciones. Ambos pierden credibilidad; las reglas están ahí y son vigentes, pero su cumplimiento y beneficios dependen de la posición económica y del poder de quienes participan en ellos.

De cara a 2027, es urgente discutir cómo se va a distribuir la riqueza que genere la inteligencia artificial, qué garantías económicas podemos ofrecer a las próximas generaciones y cómo someter a quienes concentran el poder a las mismas reglas que les exigimos cumplir al resto. Un contrato social supone obligaciones recíprocas, pero lo que vivimos son sólo mecanismos de sometimiento.