Más de 38 millones de españoles están convocados hoy a las urnas. Después de ocho años en el poder, Pedro Sánchez enfrenta una elección en la que pesan los escándalos de corrupción el desgaste de su administración y, especialmente, las dificultades económicas de una población desencantada de las garantías que ofrecía el estado de bienestar. La imposibilidad de acceder a una vivienda, pilar del mito fundacional de la clase media, se convirtió en uno de los asuntos políticos cruciales de España.

La mayoría de las encuestas señalan que el Partido Popular obtendría 31% de la intención de voto; el PSOE, 29%; Vox, +/-17%. Es indispensable verificar el alcance de Vox en estos comicios y su crecimiento comparado con 2023, donde obtuvo 12.4% de los votos. De confirmarse la cifra de las encuestadoras, estaríamos presenciando el reacomodo de la derecha española en apenas tres años y la importancia del discurso de Santiago Abascal.

Otro de los problemas que enfrenta el gobierno español y la mayoría de las democracias occidentales es la distancia entre las cifras macroeconómicas y la percepción de prosperidad de sus ciudadanos. España creció más de 2.5% en 2026, más que la mayoría de los otros países europeos, pero 55.7% de los españoles sitúa la crisis de vivienda como uno de los principales problemas del país. ¿Cómo hablar de bonanza cuando las personas apenas sobreviven?

OTRA VUELTA A LA DERECHA

La izquierda europea tiene un problema con su propia base electoral. Los jóvenes que crecieron bajo la premisa de la educación, el empleo y una serie de derechos sociales que les garantizarían cierta independencia se sienten estafados.

Lo que sucede en España no es un asunto doméstico. Es un desencanto generacional. En Alemania, los socialdemócratas se redujeron drásticamente. En Portugal crece el electorado de extrema derecha de Chega. En Italia gobierna Giorgia Meloni y Francia llegará a las presidenciales con el nacionalismo de derecha instalado. Es claro que no enfrentamos una conversión ideológica en los europeos, como no ocurrió hace unas semanas en Estados Unidos; es, claramente, hartazgo, contra quienes ejercen el poder.

Las protestas que vemos en Francia, Bélgica, Italia, Portugal y España tienen demandas en común: salarios insuficientes, vivienda inaccesible, servicios públicos deteriorados y alto costo de vida. De acuerdo con Eurostat, entre 2010 y 2025 el precio de la vivienda en la UE aumentó 61%; los alquileres, 29% y los precios en general 43%.

El estado de bienestar europeo está en entredicho y ahí radica buena parte del avance de las derechas por la pérdida de las expectativas en una vida mejor. De poco servirá la alternancia en el poder si no se trabaja en la reconstrucción de la prosperidad que vivieron las generaciones anteriores.