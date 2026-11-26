¿Cómo quieres que al escudriñar qué es la justicia (…) seamos tan insensatos que trabajemos por engañarnos mutuamente?

Sócrates

Con solidaridad para Guadalupe Acosta Naranjo por su valiente y sustentado posicionamiento

El mal está en que nuestras autoridades no entienden sus deberes, sólo vemos un campo de batalla, trincheras de las cuales se disparan descalificaciones e improperios. La intención es clara: evadir responsabilidades. El gobierno tomó partido o, más bien, un partido se posicionó del gobierno. Vieja historia. La hibridación perversa. Las indefinidas áreas de competencia.

En 1842, uno de nuestros más lúcidos pensadores, Mariano Otero, pronunció un discurso que hoy tiene asombrosa actualidad. Dijo: “A nosotros el nombre de legisladores nos advierte que nuestra tarea es la de constituir un pueblo nuevo, dándole sus leyes fundamentales, fijando con ellas las condiciones de la vida política, resolviendo, en una palabra, el problema todo de su destino”. Agrega: “La República contagiada ya del desorden de las revoluciones, dividida en cien bandos opuestos que se hacían una guerra de muerte, amenazada por incontrolables ambiciones que a todo se atrevían para ascender (…) vio salir un pacto que sería en el porvenir la guía de su movimiento (…) pacto que acalló esas ambiciones, hizo importantes esos partidos y sofocó el vértigo de los motines”.

Resumen: “Nosotros, generación infortunada que, sumidos en el fango de las revoluciones, entregados a todos los horrores de una discusión insensata, hemos dejado ultrajar impunemente el estandarte sagrado de la independencia y dividirse ya la República en fracciones rivales y enemigas”.

Vayamos a los hechos. El partido en el poder designa a la titular de la más importante institución de nuestra democracia y, sin recato alguno, le concede atribuciones absolutas para manejarla. Era previsible, el abuso con la concentración del poder genera corrupción. Sin embargo, los culpables se resisten a corregir el daño. Tienen pánico a un organismo imparcial que detenga la colonización de los órganos del poder. Y cuando se requiere de un llamado a la concordia, la Presidenta, en una fecha emblemática, lanza amenazas y emite señales graves de autoritarismo.

Un tema específico se ha sostenido por décadas: la condena al Porfiriato para ostentarse como la solución salvadora. Estoy por concluir la extraordinaria biografía de Carlos Tello sobre Porfirio Díaz. Los tres tomos son un portento de investigación y estudio. Con esa herramienta, me atrevo a hacer un ejercicio nada placentero.

El caudillo oaxaqueño supo rodearse de grandes personalidades muy contrastantes, coordinadas por su liderazgo. Si los comparamos con quienes hoy forman parte la llamada 4T, el resultado es patético. La estatura moral e intelectual de aquellos se torna majestuosa, mientras estos se ven tan disminuidos que únicamente queda llorar. Dos botones de muestra: Justo Sierra y Mario Delgado, Ignacio L. Vallarta y Hugo Aguilar Ortiz.

World Justice Project, organización internacional independiente dedicada a trabajar en asuntos relativos al Estado de derecho, califica con criterios muy sólidos a 142 países. La última prueba ubica a México como uno de los peores. Estoy seguro que si estos exámenes se aplicaran al periodo de gobierno de Díaz, los resultados serían notablemente mejores. Toda proporción guardada y considerando las diferentes circunstancias, podríamos extender el cotejo a toda la administración pública con iguales consecuencias.

Retomo el tema inicial: el acuerdo en lo fundamental. Desde luego, implica la observancia de la Constitución, el texto que contiene la voluntad general de los mexicanos de ser una república democrática, laica y federal. Me uno a las voces que señalan el inmenso riesgo que de las decisiones a tomarse en los próximos días dependerá su viabilidad.

A eso se refería Otero para alcanzar consensos que vigoricen credibilidad y confianza como requisitos indispensables de la legitimidad y la gobernabilidad. Si no se asume el compromiso de ser congruentes, la elaboración del pacto se desvanece.