Valdrá la pena

Las calles de Montreal fueron el escenario de una nueva edición del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. Ahí los mejores ciclistas del planeta en ambas ramas rodaron buscando la gloria y el famoso jersey del arcoíris que se les otorga a quienes se coronan en el evento. Entre esos atletas de élite se encontraron 27 ciclistas de nuestro país, que le dieron un toque especial al evento y que, de paso, ratificaron el buen momento que esta disciplina está viviendo en México. Todos encabezados por el mayor referente que tenemos en la actualidad: Isaac del Toro.

El oriundo de Ensenada regresó a esa gran justa tras su participación de hace un año en Ruanda, en la que finalizó en la séptima posición. Aquel evento sirvió como otra muestra de la realidad que ya presenta Del Toro, que tenía poco tiempo de haberse quedado muy cerca de consagrarse en el Giro de Italia, finalizando en una histórica segunda posición. Este 2026 ha ratificado que él ya se encuentra entre los mejores del orbe. Para muestra hay que poner el tercer lugar logrado en la carrera de ruta de mayor relevancia del mundo: el Tour de Francia.

Así, con esos múltiples logros y reconocimientos llegó a Montreal, buscando el anhelado campeonato mundial. Aunque no contaba con un equipo de la experiencia y calidad de sus principales rivales, los expertos lo colocaban entre los principales candidatos al título, esto debido a lo que ha venido demostrando en sus casi tres años de competencia a nivel Pro Tour, especialmente lo hecho en 2025 y 2026. En una extenuante y complicada prueba, Del Toro mostró el porqué de esos pronósticos, y aunque el consagrarse monarca del orbe tendrá que esperar, su fantástico quinto puesto es una prueba más de su enorme talento, y del porqué en la actualidad, junto con Osmar Olvera, son los dos mejores atletas que tiene México internacionalmente.

Hizo todo para conseguir el campeonato, pero éste no llegó: el triunfo quedó en manos de uno de sus coequiperos del UAE, Brandon McNulty, que tuvo la tarde de su vida. Aunque duele que el jersey arcoíris no terminó en sus manos hay que reconocer no sólo su esfuerzo, que le permitió pelear hasta el final por esa posibilidad, hay que aplaudir lo que sucedió una vez concluida la prueba, en la que lloró frustrado por no alcanzar el resultado que buscaba, mostrando que para él un quinto puesto no basta, que tiene la mentalidad que necesitan los grandes y que volverá más fuerte para intentarlo de nuevo; y también que, a pesar de la frustración, se acercó a los miles de connacionales que lo fueron a apoyar y que hoy ven en Del Toro a un mexicano ejemplar, que nos representa fuera de nuestras fronteras.

Es imposible saber si algún día el campeonato del mundo será suyo, pero de lo que no tengo dudas es de que su talento, dedicación, mentalidad y profesionalismo le darán siempre la posibilidad de pelear por ese título, y que en él tenemos a un deportista del que siempre valdrá la pena hablar y escribir.