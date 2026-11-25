La larga temporada de la ATP llegó a su fin el domingo en Turín. En la importante ciudad del norte industrial italiano, Carlos Alcaraz derrotó a Alexander Zverev para coronarse en el último evento del año en el circuito profesional de tenia. Con la victoria, el nacido en Murcia cerró un año que empezó de manera extraordinaria y que termina igual, pero que en medio tuvo momentos complicados al verse obligado a alejarse de las canchas, debido a una lesión en una muñeca, por alrededor de cuatro meses.

El español no fue la única figura del tenis que se perdió buena parte de 2026, su máximo rival, Jannik Sinner lleva fuera desde julio con una lesión de rodilla que ha necesitado de una cirugía hace apenas un par de días. Las dos ausencias modificaron por completo el panorama del tenis varonil, al brindarle al resto de los jugadores una oportunidad de no tener que lidiar que los dos tenistas que han dominado las más recientes campañas de la ATP.

Nadie aprovechó mejor el momento que Zverev, que por fin pudo coronarse en dos de los torneos de mayor relevancia del orbe: el Abierto de Francia y el US Open; además de haber ganado sus dos primeros trofeos de Grand Slam, jugó semifinales en el Abierto de Australia y fue subcampeón en Wimbledon. Además, escaló hasta lo más alto del ranking mundial, convirtiéndose en el primer alemán que termina una temporada como la principal raqueta del planeta. Con esos importantes logros que se suman a varios resultados muy positivos, éste ha sido su mejor año.

Pero a pesar de todo lo que consiguió, este peculiar año en la ATP me puso a pensar si en realidad Zverev fue el mejor jugador del año. Argumentos a su favor sobran, pero seré abogado del diablo y diré que tanto Sinner como Alcaraz tienen suficientes méritos para poder reclamar ese nombramiento. Ambos ganaron seis torneos en el año, y no fueron torneos de poca importancia: el italiano se quedó con cinco Masters 1000, y además se consagró bicampeón de Wimbledon luego de derrotar a Zverev en la final. Por su parte, el español también ganó un major al triunfar en Melbourne, sumando además tres ATP 500, el Masters de París y, por último, las ATP Finals.

No tengo dudas acerca de que mientras estuvo sano, Sinner fue la principal raqueta del circuito, ganando todos los Masters 1000 que disputó, y hasta el momento de su lesión tenia los mismos Grand Slams que Zverev. Mientras que Alcaraz ya había ganado en Australia y en Doha cuando se lesionó en Barcelona, pero una vez que se recuperó fue el más constante del circuito, ganando cuatro torneos.Lo sucedido no es culpa de Zverev, que aprovechó las circunstancias y acumuló suficientes puntos para quedarse en lo más alto de la clasificación, pero con muchos menos eventos jugados, sus más cercanos perseguidores en el ranking ganaron cuatro más que él. Me parece que también debemos destacar lo que los otros dos hicieron, que cuando estuvieron en la cancha fueron de nuevo los rivales a vencer.