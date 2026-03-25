Proyecto que ilusiona

La Liga MX se encuentra en la recta final de su fase regular, con solamente cinco partidos por disputar una vez que pase la fecha FIFA. Mientras que, para algunos equipos, las jornadas que faltan serán fundamentales en su afán por calificar a la liguilla, algunas instituciones ya tienen su camino directo a la llamada fiesta del futbol mexicano, entre esos clubes se encuentra el Guadalajara, que llega a esta pausa por los compromisos a nivel de selección en el liderato general del campeonato. Las Chivas llevan un magnífico paso, dejando atrás las dudas acerca de sus posibilidades de mantenerse en lo alto del torneo; acumulando victorias y goles.

Aunque tanto el actual bicampeón como el Cruz Azul se muestran como enemigos formidables y han estado luchando por la posición de honor en la tabla general y faltando poco para llegar al final de la parte regular de la liga, se encuentran con una ventaja que, estando lejos de ser definitiva, sí es significativa, especialmente cuando se toma en cuenta que las Chivas no invirtieron ni cerca de lo que tanto la Máquina o los Diablos Rojos han gastado para este semestre.

El club tapatío ha tomado el camino de complementar el trabajo de fuerzas básicas, teniendo como joya al actual goleador de la liga, Armando González, con futbolistas de origen mexicano nacidos en EU, entre ellos Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, que le han dado una inyección de buen futbol y de hambre de triunfo que varios de los ahora exjugadores del club habían perdido, razón por la que fue fundamental para el buen momento actual, deshacerse de aquellos hombres que se habían convertido en un lastre y que ya no aportaban mucho al club. Por ello, la directiva, junto con el técnico Gabriel Milito, no dudaron en renovar el plantel desde el torneo anterior, generando así una nueva y más positiva dinámica al interior del vestidor.

El entrenador argentino ha aportado una presencia estabilizadora, que lejos de buscar los reflectores se ha dedicado a trabajar, sin declaraciones controversiales, dejando que su trabajo sea el que hable por él. Eso propició que el Guadalajara fuera una agradable sorpresa en el Apertura 2025, calificando a la liguilla y, de paso, haciéndolo con un estilo de juego muy agradable. Aunque la eliminación llegó rápido, la imagen dejada fue muy buena, generando expectativas para el Clausura 2026. La filosofía adquirida el semestre pasado siguió siendo la misma: los resultados son evidentes, las Chivas no sólo ganan, también gustan, y hoy son un serio candidato al título.

Es cierto que, hasta ahora, no ha ganado ni siquiera el ser el líder general; en cinco fechas mucho puede pasar, y los perseguidores le pisan los talones. Sin olvidar que no es la primera ocasión en tiempo reciente que un proyecto de esa institución ilusiona, y la última ocasión que eso sucedió la burbuja se reventó pronto. Pero eso no significa que no debamos hablar de lo bien que se ven las cosas, ni que su afición no se ilusione con que éste podría ser el proyecto que regrese a las Chivas al protagonismo.