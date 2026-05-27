A cuatro triunfos

El 3 de junio comenzarán las Finales de la NBA. Aunque todavía no se sabe en dónde dará inicio la serie por el título, lo que sí se sabe es qué equipo será el visitante una vez que arranque el compromiso: los Knicks de Nueva York. Con su victoria el lunes en Cleveland, los neoyorquinos completaron la barrida de los Cavaliers para, así, consagrarse en la Conferencia Este por primera vez desde la temporada de 1999.

La última ocasión en que los Knicks se consagraron campeones fue en el lejano año de 1973. Dirigidos por el legendario Red Holzman, aquellos Knicks jugaron en las Finales en tres ocasiones en un periodo de cuatro años, obteniendo los únicos dos campeonatos de la franquicia. El roster estaba repleto de figuras que hicieron época: Willis Reed, Earl Monroe, Walt Frazier, Dave DeBusschere, Bill Bradley, como los nombres de mayor impacto. El problema es que, después de esos años repletos de éxitos y victoria, poco a poco el plantel fue cambiando y el retiro de Reed, su máxima estrella, significó el inicio del declive de la otrora orgullosa franquicia.

Sin decir que todo ha sido un fracaso desde entonces, en Nueva York han tenido poco que presumir desde aquel campeonato del 73. Únicamente han conseguido coronarse en su conferencia en un par de ocasiones: la primera en 1994, con las recordadas finales ante Houston, y la más reciente fue la previamente mencionada de 1999.

Ahora, tras haberse quedado a un paso de las finales el año pasado, han logrado el objetivo. Algo que, por momentos, se había complicado, con un cierre de campaña lejos de lo esperado, viendo cómo Boston les arrebataba el primer lugar de su división y terminando en tercer lugar de las posiciones. A eso hay que sumar que la serie contra Atlanta se complicó mucho más de lo esperado. Pero, una vez que dejaron atrás a los Halcones, vinieron barridas consecutivas contra Filadelfia y Cleveland para, así, sumar 11 triunfos consecutivos en playoffs, uniéndose a otras cuatro franquicias que habían ganado, al menos, esa cantidad de partidos en la historia de la liga en post temporada.

El roster es, por mucho, el mejor que han tenido en décadas, con Jalen Brunson como gran figura (fue elegido el MVP de las Finales de Conferencia) y ya convertido en uno de los mejores jugadores clutch del basquetbol. Lo hecho por el base ha sido sensacional, entre mayor importancia tenga el momento, mayor es su productividad.

A él se le suman otros elementos clave, como los son Karl Anthony Towns, Mikal Bridges, Josh Hart, y OG Anunoby, todos grandes responsables del éxito conseguido hasta ahora.

Con el experimentado Mike Brown tomando las decisiones, y con el aporte de sus figuras, los Knicks han dejado atrás años y años de frustración, por lo que ahora se encuentran a cuatro triunfos de lograr algo que por más de cinco décadas han esperado en la gran manzana.