México y la Unión Europea han decidido inaugurar una nueva etapa en su relación. Lo hicieron mediante la firma del Acuerdo Global Modernizado, un instrumento que sustituirá al vigente desde el año 2000 y que representa mucho más que una actualización comercial: constituye una auténtica redefinición geopolítica de la relación entre ambas regiones.

Durante la Octava Cumbre México–Unión Europea, celebrada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este nuevo acuerdo permitirá consolidar una relación estratégica basada en el respeto mutuo, la igualdad entre naciones y la confianza en un futuro compartido. No se trata únicamente de comercio e inversiones; se trata de construir un puente permanente entre culturas, economías y visiones políticas en un contexto internacional cada vez más complejo.

En esta nueva etapa ha resultado fundamental el trabajo diplomático y económico encabezado por Marcelo Ebrard y Roberto Velasco. Mientras Marcelo Ebrard impulsa la estrategia económica internacional de México tanto con Europa como en el marco del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, Roberto Velasco ha desempeñado un papel clave en la articulación diplomática y política de los acuerdos alcanzados con las autoridades europeas.

El acuerdo llega en un momento decisivo para el orden internacional. Mientras diversas regiones del mundo enfrentan tensiones comerciales, proteccionismo y disputas geopolíticas, México y la Unión Europea apuestan por el multilateralismo, el derecho internacional y la cooperación institucional. Ése es quizá el mensaje político más importante de esta nueva alianza.

La presidenta Sheinbaum dejó claro que México mantendrá una política de apertura internacional sin renunciar jamás al respeto irrestricto a la soberanía nacional. Ese mismo principio fue compartido por los líderes europeos Ursula von der Leyen, António Costa y Kaja Kallas, quienes coincidieron en que la cooperación internacional debe realizarse siempre dentro del marco del Estado de derecho y el respeto a la integridad territorial de los Estados.

El comercio entre México y la UE se cuadruplicó en 20 años hasta alcanzar los 88 mil millones de dólares en 2025. Ahora, con la modernización del tratado, ambas partes buscan profundizar todavía más esa integración.

La UE anunció inversiones por más de 5 mil millones de euros a través del programa Global Gateway, recursos que serán destinados a proyectos estratégicos vinculados con energía limpia, movilidad sustentable, redes digitales, industria farmacéutica, economía circular e innovación tecnológica. Entre las obras contempladas destacan proyectos solares y eólicos, así como nuevas líneas de Cablebús en la CDMX, además de sectores estratégicos como el automotriz, aeronáutico, y la inteligencia artificial. La eliminación de barreras arancelarias permitirá incrementar el intercambio industrial y facilitará la integración productiva entre regiones y Marcelo Ebrard ha subrayado que México busca consolidarse como un socio confiable para las cadenas globales de suministro y como una plataforma estratégica para la inversión internacional.

Asimismo, se eliminan aranceles en 86 por ciento de los productos agropecuarios, otorgando acceso preferencial a un mercado de más de 450 millones de consumidores europeos.

En materia de seguridad, Omar García Harfuch y Kaja Kallas confirmaron el alto nivel de colaboración existente entre México y Europa mediante mecanismos como Europol. La seguridad internacional, el combate al crimen organizado y la cooperación tecnológica forman parte central de esta nueva relación estratégica.

Se crea un tribunal especializado para la resolución de controversias en materia de inversiones, lo cual ofrece mayor certidumbre jurídica a empresas e inversionistas de ambas regiones. México y Europa han decidido mirar hacia el futuro juntos.

México diversifica alianzas, amplia mercados y construir relaciones multilaterales equitativas. ¿O no, estimado lector?