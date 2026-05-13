El futbol México 2026

Hay fenómenos que trascienden el tiempo, las fronteras y las diferencias culturales. El futbol es uno de ellos. Más que un deporte, es una expresión colectiva de identidad, pasión y pertenencia que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Sus orígenes se remontan a prácticas ancestrales desarrolladas en China hace más de dos mil años, donde se jugaba el cuju, considerado por diversos historiadores como una de las primeras formas organizadas de futbol. Desde entonces, este deporte evolucionó hasta convertirse en la actividad popular más importante del planeta.

Figuras legendarias como Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Zidane o Platini se convirtieron en símbolos universales admirados por millones de personas, sin importar idioma, nacionalidad o condición social.

Hoy, el futbol mueve emociones, economías, gobiernos, industrias, plataformas tecnológicas y millones de personas alrededor del mundo. La gran articuladora de este fenómeno global es la FIFA, institución que organiza los eventos más relevantes del deporte mundial.

La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hecho histórico. Por primera vez, tres naciones compartirán la sede del torneo: México, Estados Unidos y Canadá. Este evento representa uno de los ejercicios de coordinación logística, económica y de seguridad más complejos de la actualidad al estimar que alrededor de seis millones y medio de turistas internacionales viajarán a las ciudades anfitrionas para vivir el torneo, mientras que tan sólo la Ciudad de México podría recibir a cerca de tres millones de visitantes.

Detrás de cada partido existe una gigantesca operación internacional. No se trata únicamente de acondicionar estadios o garantizar la transmisión televisiva de los encuentros. Los gobiernos nacionales, estatales y municipales deben coordinar sistemas de transporte, alojamiento, movilidad urbana, servicios médicos, infraestructura tecnológica y cuerpos de seguridad. El Mundial exige una sincronización permanente entre instituciones públicas, organismos internacionales y empresas privadas.

El futbol es un auténtico mecanismo de articulación global al ser el deporte más practicado del mundo, al existir 270 millones de jugadores activos en todos los continentes, con miles de clubes y ligas afiliadas a las distintas confederaciones internacionales. Ninguna otra disciplina deportiva posee semejante capacidad de convocatoria. Los especialistas estiman que cinco mil millones de personas, a través de plataformas electrónicas, estarán conectadas simultáneamente alrededor de este acontecimiento. Las nuevas tecnologías han transformado al futbol en una experiencia multiplataforma de dimensiones inéditas. Estiman que el torneo generará cerca de 700 mil millones de interacciones digitales, consolidándose como uno de los principales motores de comunicación global, además de impulsar una movilidad económica cercana a 40 mil 900 millones de dólares. Hoteles, restaurantes, aerolíneas, transporte, comercio, telecomunicaciones, turismo y entretenimiento encontrarán en el torneo una oportunidad extraordinaria de crecimiento. El futbol fortalece economías locales y nacionales, genera empleos y dinamiza mercados enteros.

Ciertamente su mayor fortaleza radica en su capacidad de unir a la humanidad. En un mundo marcado por conflictos geopolíticos, tensiones económicas, guerras, polarización ideológica y profundas divisiones sociales, el futbol sigue siendo uno de los pocos espacios que reúne a millones de personas bajo una misma emoción.

Además promueve valores indispensables para la convivencia humana: inclusión, respeto, tolerancia, diversidad y solidaridad; tiene la capacidad de derribar barreras culturales, combatir el racismo y rechazar toda forma de discriminación. Permite reconocer que, aún pensando distinto y teniendo intereses diferentes, las sociedades pueden convivir pacíficamente bajo principios comunes.

En tiempos de incertidumbre y fragmentación, el futbol muestra que es el idioma universal más poderoso de la humanidad. ¿O no, estimado lector?