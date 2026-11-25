Mucho antes de que México y China se sentaran a conversar en los foros internacionales, el Pacífico ya comunicaba a nuestros pueblos. La Nao de China, también conocida como el Galeón de Manila, llegaba a Acapulco cargada de telas de seda, porcelanas, piezas de marfil, objetos lacados y especias de distintos lugares de Asia. En sentido inverso viajaba la plata novohispana. Aquella ruta, que durante más de dos siglos enlazó a Manila con Acapulco, dejó una huella que todavía puede reconocerse en las colecciones, los oficios y el patrimonio de México.

Siglos después, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Shenzhen, con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), volvió a poner esa relación en primer plano. Acompañada por Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, la mandataria presentó el Plan México y se reunió con el presidente chino Xi Jinping. La gira permitió exponer las prioridades económicas de México ante la región y dar continuidad al diálogo bilateral.

En Shenzhen, el canciller Roberto Velasco informó que México y China firmaron un memorando de cooperación internacional que incluye ciencia e innovación.

El Plan México parte de una idea que merece atención. La apertura al mundo puede fortalecer la soberanía económica cuando contribuye a desarrollar capacidades productivas propias y a mejorar el bienestar de la población. Desde esa perspectiva, atraer inversión es apenas el comienzo. Su valor se aprecia en los empleos que genera, en la formación de trabajadores, en las oportunidades para los proveedores nacionales y en la posibilidad de incorporar conocimiento y tecnología a la industria mexicana.

Desde Pekín, Marcelo Ebrard llamó la atención sobre la rapidez con que China transformó su economía. En unas cuantas décadas amplió su capacidad industrial hasta producir a gran escala y convirtió la innovación tecnológica en un motor de su crecimiento. Para México, esa experiencia plantea una pregunta concreta. ¿Cómo aprovechamos nuestro talento para generar tecnología propia y producir bienes con mayor valor agregado?

En esa dirección va InnovaFest, iniciativa impulsada por Ebrard desde la Secretaría de Economía para identificar nuevos talentos y vincular a quienes desarrollan soluciones tecnológicas con empresas y fuentes de financiamiento. Cuando una idea encuentra los recursos para convertirse en un producto y llegar al mercado, México gana capacidad para producir, generar empleo y competir en el exterior. Ahí está una de las lecciones que podemos aprovechar de la experiencia china.

La relación comercial plantea también una cuestión de reciprocidad. México compra a China mucho más de lo que le vende. En Pekín, Ebrard y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, acordaron formar un grupo de trabajo para buscar vías que permitan ampliar las exportaciones mexicanas. Entre las gestiones está agilizar la revisión y autorización de los protocolos sanitarios para productos como los cárnicos, el atún y otros pescados, el camarón, el limón y la calabaza. Avanzar en esos requisitos facilitaría el acceso al mercado chino. Para aprovecharlo, los productores mexicanos también necesitan canales de distribución y socios comerciales confiables.

La Nao de China unió dos orillas por las que circularon mercancías, técnicas y formas de entender el mundo. Hoy, los puentes entre México y China se construyen en las mesas de negociación y en las empresas capaces de trabajar juntas. Su solidez se medirá en oportunidades que perduren después de las reuniones, desde productores mexicanos que puedan vender en nuevos mercados hasta inversiones que generen empleo y fortalezcan nuestra industria. Con esa perspectiva, la relación con China puede contribuir al desarrollo y al bienestar de ambos países.

¿O no, estimado lector?