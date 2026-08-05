Venta automotriz: récord; Multiva coloca 300 mdd de AT1

Los mexicanos están comprando más vehículos ligeros. Las cifras no mienten. El Inegi acaba de dar a conocer que para el mes de julio se comercializaron 130 mil 831 vehículos ligeros, 3.4% más que el mismo mes de julio del año pasado.

Si lo vemos por semestre, enero-julio, la venta de vehículos ligeros en México también tuvo récord. Se vendieron 885 mil 349 vehículos ligeros, 5% más que el mismo periodo del año pasado.

La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) arrojó el comparativo: las ventas semestrales de 2026 ya son comparables con el récord de 2017.

¿Por qué se venden tantos autos en México? Sí llama la atención el buen desplazamiento de los autos nuevos, porque la economía mexicana va creciendo a ritmos moderados, a pesar del mejor desempeño del segundo trimestre de 1.5 por ciento.

En el caso de los empleos, los formales no han aumentado, es más, los informales siguen siendo mayores. Y responden a esta economía con bajo ritmo de crecimiento.

Si bien el salario mínimo se ha elevado, los demás salarios no han aumentado porque dependen de una productividad moderada.

Sin embargo, los vehículos nuevos se están vendiendo cada vez más.

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, ha compartido algunas hipótesis al respecto.

En primer lugar, hay una sobreoferta automotriz. Las marcas están produciendo más de lo que se vende a escala mundial.

En segundo lugar, las marcas chinas han llegado a México con fuerza. Ya son 30 (sí, 30). Y, desde luego, generan competencia en precios a la baja.

En tercer lugar, el financiamiento automotriz es bueno. Hay bancos (por ejemplo, BBVA o Banorte) que ofrecen financiamiento desde tasas de 9% anual, pero bajo condiciones especiales, de un crédito de uno o dos años. Pero aun sin esos créditos, el financiamiento en general es accesible, con tasas de 13%-14% para créditos a cinco y seis años. A las personas se les hace posible comprar un vehículo con esas condiciones financieras.

Las ventas automotrices son una señal de actividad económica. Sabemos que éstas no responden, en este caso, a un ritmo de crecimiento elevado de la economía, sino más bien a condiciones de estabilidad que han permitido un financiamiento automotriz interesante. Y también al precio, que no ha aumentado en los automóviles debido a la sobreoferta mundial y la llegada de marcas chinas. El resultado: venta récord de autos.

MULTIVA, COLOCACIÓN Y ENTRADA A PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Grupo Vazol, mediante su institución financiera, Banco Multiva, logró una emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares, la primera en su historia.

La emisión es importante porque va directo a fortalecer la base de capital de Multiva y, con ello, apoyar su crecimiento.

Hubo confianza de los inversionistas internacionales en el modelo de negocio de la institución financiera y la colocación busca ampliar la participación de Multiva en proyectos estratégicos de mayor escala en México.

Barclays, Goldman Sachs y Jefferies fueron los coordinadores globales y de joint bookrunners.

Este tipo de colocación, AT1, viene en línea con la estrategia de expansión de Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol.

SUKARNE EVALÚA

SuKarne no sólo es engordadora de ganado. Va a toda la cadena de suministro, desde la compra de ganado, insumos agrícolas, plantas de procesamiento. Se ha convertido en la empresa ganadera más importante del país, incluso de proteína animal. En los últimos días se dijo que estaba en venta. Que se había contratado a BBVA y a Rabobank para analizar posibles compradores, con una valuación de 2 mil millones de dólares.

No es la primera vez que le quieren comprar la empresa a Jesús Vizcarra, el empresario sinaloense presidente de SuKarne. Ha logrado una compañía ganadera rentable que exporta a Estados Unidos, pero que en México es gran proveedor de proteína animal.