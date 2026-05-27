Slim invierte con Sheinbaum, pero Pemex le preocupa

Carlos Slim Helú, a sus 86 años de edad, tiene total libertad de decir lo que opina. Para ello realiza una tradicional rueda de prensa en sus oficinas de Inbursa, en Palmas, al poniente de la Ciudad de México. Y esta vez el timing no podía ser mejor: después de la degradación de la calificación soberana por parte de las agencias calificadoras.

CRÍTICA A CALIFICADORAS Y OPTIMISMO PARA CRECER

Slim desdeña la opinión de las agencias calificadoras. Menciona que son calificaciones por parte de tecnócratas, que no miden bien la deuda ni el potencial de la economía, de cómo se está invirtiendo en el país.

Standard & Poors puso en perspectiva negativa su BBB-. Con Moody’s, al ponerla en Baa3 ya estamos al borde de perder el grado de inversión y Fitch la puso también apenas un escalón por arriba del grado de inversión. Las agencias calificadoras critican el bajo crecimiento económico del país, que trae una contracción de -0.6% en el primer trimestre y el año pasado apenas creció 0.8%.

Sin embargo, Slim menciona que México sí tiene el potencial para crecer más allá de 1.5%, pero hay que despertar la inversión privada. De hecho, pidió la ventanilla única, para eliminar trámites y fue un tema que ha visto en el Consejo de Inversión con la presidenta Sheinbaum.

INVERSIÓN DE 5 MMDD

Flanqueado por su hijo Marco Antonio Slim Domit, su yerno, Arturo Elías Ayub, teniendo junto a su otro hijo Carlos Slim Domit, y ahora como invitado con derecho a voz a Francisco Cervantes, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, el hombre más rico de México lanzó el espaldarazo a la gestión de la presidenta Sheinbaum. Grupo Carso, con América Móvil, Ideal y Carso Energía, invertirá hasta 5 mil millones de dólares este año.

Su inversión sube de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares del año pasado, a los 5 mil millones de dólares este año. No es para menos. Slim se ha convertido en el inversionista privado más fuerte de Pemex, la petrolera estatal mexicana.

La fuerte inversión de 5 mil mdd también será en energía, desde luego. Pero también en infraestructura con su constructora Ideal, donde recordó que desde hace años ya no habían participado en infraestructura. Y, desde luego, en telecomunicaciones con América Móvil.

PEMEX, CENTRARSE EN PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

Sin embargo, la gestión de Pemex le preocupa. Poca producción, muy endeudado y con gran ayuda gubernamental. “...Sí, tenemos algunos problemas, pero quizás el más importante es la baja producción petrolera y la situación de Pemex”.

Lo dice el principal socio privado de la petrolera. Y sabe lo que dice, pues propone que Pemex se centre en la producción y extracción, mucho menos en la refinación, que le sale cara. De hecho, comentó que van a seguir invirtiendo en los proyectos de gas, que ya están saturados, y por eso el fracking, el método de extracción de petróleo y gas de las piedras lutitas, ya no van a participar.

Incluso, recordó que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, Pemex producía mucho más.

PADRÓN TELEFÓNICO, PRÓRROGA

Sobre el padrón telefónico, Slim siendo dueño del principal operador móvil, Telcel, pidió una prórroga al padrón telefónico para vincular el teléfono con la identidad del usuario. Bien valdría la pena hacerle caso.

AMLO, EL REPROCHE

Y vino el reproche, cuando al ingeniero le echaron en cara estar muy cerca de la 4T, recordó que el expresidente López Obrador le había prometido darle televisión, y no lo hizo. El de la televisión de paga siempre ha sido un sueño buscado por el ingeniero Slim, pero su grupo es tan grande que de inmediato crearía la más grande cablera del país.

Slim, a su manera, con sus formas, salió a dar el respaldo a la presidenta Sheinbaum. Anunció fuertes inversiones por 5 mil millones de dólares. Y, desde luego, aprovechó para saldar cuentas pendientes, esta vez con el exmandatario López Obrador. Y vaya que se le ve en buena forma al presidente honorario de Grupo Carso, a sus 86 años de edad. Por si había alguna duda.