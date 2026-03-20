Sheinbaum a banqueros: promete inversión mixta, les pide más crédito y digitalizar gasolinerías

CANCÚN.— La presidenta Claudia Sheinbaum, al inaugurar la 89 Convención Bancaria, respondió la pregunta de todo el mundo: nos hace falta crecer y, para lograrlo, hizo el anuncio esperado: las inversiones mixtas vienen, la pública va con la privada. Es la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Despertó los aplausos. Sustituye a las asociaciones público-privadas y podría ser el despertar de la inversión privada en el país.

Los banqueros la apoyarán: 54.1% para energía, 15.63% para trenes, 13.94% para carreteras, 6.48% para puertos, 6.23% para salud, 2.8% para agua. En total, se esperan inversiones por hasta 5.6 billones de pesos de aquí a 2030.

PIDE A BANQUEROS PRESTAR 45% DEL PIB

Y ahí vino la petición a los banqueros, “ya que todos ponemos”: presten más. Y retomó las palabras de Emilio Romano, presidente de los banqueros, donde, en momentos previos, había dicho que el crédito bancario va a crecer de 38% a 45% del PIB para 2030. Por si acaso, la Presidenta venía preparada: mostró gráficas donde el crédito bancario en México es menor que en Colombia, Perú, Brasil y Chile.

PRESIDIUM DE MUJERES Y DIGITALIZAN GASOLINERÍAS Y CASETAS

En un presidium dominado por mujeres, donde hasta Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, se animó a mencionar que mayoriteaban a los hombres, la presidenta Sheinbaum también dio otra noticia: van por la digitalización en gasolinerías y casetas para este año. Es decir, ya sólo se podrán pagar con tarjeta de crédito o bien, con celular. Incluso para ello apuró al Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja (a quien felicitó por la estabilidad), para que simplifique y homologue el CoDi para todos los bancos.

AMADOR, FINANZAS PÚBLICAS SERÁN GARANTE

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, recibió la palmada de la Presidenta al mencionar las mejoras en el Plan de Infraestructura, y el mismo Amador garantizó finanzas públicas sanas, con una deuda que no va a aumentar.

ROMANO SE ADELANTA: NO COBRARÁN TASA EN GASOLINERÍAS

Por su parte, Emilio Romano, presidente de los banqueros, dirigió un discurso elocuente, donde se metió de lleno al interés gubernamental de digitalizar, y anunció que las tasas de intercambio que cobran los bancos emisores de tarjeta no las van a cobrar en gasolinerías para que éstas acepten sólo pagos con tarjetas o celulares. En esta convención vimos, como pocas veces, un entendimiento fuerte entre autoridades y bancos, pero con compromisos: el gobierno en garantizar la inversión privada en proyectos mixtos de infraestructura, y los banqueros en digitalizar el cobro en gasolinerías y aumentar el crédito de 38 a 45% del PIB para 2030.

SANTANDER, INTERESADO, LANZARÁ BONOS CARRETEROS

Hubo interés de los banqueros. Saben que las afores, por ejemplo, son inversionistas que necesitan esta clase de proyectos de largo plazo con flujo. Felipe García, director de Santander, se mostró interesado en participar en la infraestructura del país. Incluso, pronto lanzará dos bonos carreteros, nada menos que por mil millones de dólares cada uno. Santander se considera un banco para financiar la región norteamericana, pues acaba de comprar un banco en Estados Unidos y desde México están listos para emprender el financiamiento de inversiones de infraestructura.

BARCLAYS QUIERE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

En Barclays también hay interés por los proyectos de infraestructura. Raúl Martínez Ostos, director de Barclays México, nos recuerda que ellos buscan proyectos de infraestructura.

Incluso hay que recordar que estuvieron muy activos en la compra del gobierno mexicano de las 13 plantas de Iberdrola. Hace poco estuvieron en la colocación de Aeroméxico. Y tienen como estrategia la diversificación de sectores. Así que la ley les viene bien, sobre todo para tener reglas claras y financiar la inversión que quiera darse en infraestructura.

BBVA: HABRÁ FLUJOS CON INVERSIÓN MIXTA

BBVA también mostró interés en el tema. Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA, ve la iniciativa de la Presidenta con buenos ojos. El gran reto, más allá de la propiedad, es tener flujos para los privados, y esta ley de inversión para infraestructura trae esos flujos. La economía mexicana es exportadora y necesita un sostén en infraestructura básica (puertos, aeropuertos, carreteras, agua, energía) para ser competitiva.