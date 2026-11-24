En un acto de resurrección, Jensen Huang regresó a la vida corporativa. Volvió a ser el CEO (director ejecutivo) de Nvidia, después de haber protagonizado el mayor escándalo de espionaje y conflicto de interés corporativo que se ha dado en décadas.

Como guion de película, donde no sufre ni un rasguño, Jensen Huang, el empresario estadunidense visionario de la inteligencia artificial, creador de la principal empresa productora de semiconductores para la IA y amigo del presidente Trump, regresa a la vida corporativa. Y el mercado lo festejó como nadie, con un salto de 31% en las acciones de Nvidia. Y para el Nasdaq se recuperaron 2 billones de dólares en una sola jornada.

El hijo pródigo de la IA regresó después de pasar por encima del gobierno corporativo y teniendo grandes conflictos de interés.

Huang tuvo un romance con una posible espía china, Alice Huang. Su romance lo llevó a vender microchips de última generación a una empresa en Singapur, Megaspeed, que a su vez los envió a China, pasando por encima del bloqueo de la Casa Blanca.

Huang tuvo otro romance. El problema no es el romance, sino otro potencial conflicto de interés. Huang también mantuvo relaciones extramaritales con Kimberly Powell, vicepresidenta de Atención Médica de Nvidia, que estaba bajo su resguardo corporativo.

Estas relaciones llenas de conflicto de interés llevaron a la renuncia de Jensen Huan a Nvidia.

Pero, como el hijo pródigo que regresa, Huang volvió a subir a la dirección de Nvidia y ayer las acciones de la principal productora de chips para IA subieron 31%, recuperando buena parte del 45% perdido en el último mes.

Un actor principal para el regreso de Huang fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un acción sin precedentes de interferencia gubernamental en una empresa, pidió a su vicepresidente, JD Vance, convencer a la Junta Directiva de Nvidia para regresar como CEO a Jensen Huang.

Al mercado le importó poco el conflicto de interés, la intervención pública en una empresa privada o que el mismo presidente compra acciones de Nvidia. Al mercado sólo le interesó el regreso de uno de los grandes capitanes de la industria que genera valor. Y ayer Nvidia ganó 31% y el Nasdaq, 6.51 por ciento.

BANAMEX, CHICO PARDO Y EDGAR DEL RINCÓN

A Fernando Chico Pardo se le ve seguro y contento. Lo primero, de su inversión por el control de Banamex (42 mil millones de pesos, alrededor de 2,300 millones de dólares), y porque explica que, junto con sus hijos, va a invertir a largo plazo en una de las mejores marcas del país, Banco Nacional de México.

Fernando Chico Pardo ha logrado generar valor en sus empresas. En Aeropuertos del Sureste (ASU, el EBITDA (flujo) es de 10 veces. En Marine (operador de puertos) el EBITDA es de seis veces. Quiere hacer lo mismo con Banamex.

Trae cinco pasos a seguir: 1. Independizarse de Citi en 2027. 2. Crecer rápido pero de manera cuidadosa. 3. Regresar a la banca corporativa y casa de bolsa, confiando en la marca Banamex. 4. Digitalizar en serio a Banamex, con IA y aplicación que llegue a las sucursales. 5. Creer en su gente.

Edgardo del Rincón, director de Banamex, es consciente del reto.Prepara la colocación de Banamex para separarse por completo de Citi. La colocación sería en el primer semestre de 2027.

Va por una casa de bolsa, “una viejita, pero sin operación”.

También por otorgar muchos más créditos, con comisiones de crédito, donde igual se ve el potencial del negocio que los riesgos.