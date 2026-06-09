Resultó licitación eléctrica: sobredemanda; empleo cae; Mercado Libre acelera inversión

La convocatoria para licitar 6,500 megawatts resultó mejor de lo esperado. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una sobredemanda de privados que querían los proyectos licitados para generar electricidad renovable.

Se presentaron un total de 200 posturas, pero sólo pudieron quedarse 37 proyectos. Y esto, sobra decir, tiene más que contenta a Luz Elena González, secretaria de Energía, quien, junto con su subsecretario de Electricidad, Antonio Rojas, y la directora de la CFE, Esther Callejas, habían apostado a la licitación.

SUBIERON DE 6,500 A 7,411 MEGAWATTS

De hecho, se licitaron 6,500 megawatts y, al final, tuvieron que ofrecerse 7,411, dado el buen apetito de los privados por entrar a estos proyectos.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, nos había comentado que había interés de los privados en los proyectos de energía eléctrica renovable, que ello ayudaría a despertar la inversión privada y, así, poder crecer más para el segundo semestre del año.

SOLAR FOTOVOLTAICA, LA QUE MÁS SE QUISO

En su mayoría, los proyectos licitados fueron para energía solar fotovoltaica, donde se asignaron 6,710 megawatts. En cambio, para la energía eólica sólo se asignaron 700 megawatts. Y la que de plano no tuvo convocatoria fue la termosolar. Participaron varias empresas, entre las que se encuentran Cubico México, Eléctrica Aselco, Power Solargy, Thermion Energy, Oak Creek, entre muchas otras.

Esto se pudo haber hecho desde el sexenio pasado, pero entre los desaires ideológicos a la inversión privada y la estancia de Manuel Bartlett en la CFE, los proyectos tuvieron que esperar más de seis años, en una economía que, si quiere crecer, necesitará mucho más energía eléctrica.

La licitación eléctrica es parte del Plan México y del nuevo programa de inversión para infraestructura, con los contratos mixtos. Y, por lo pronto, sí muestra que los contratos mixtos generan confianza en la inversión privada para participar en la generación eléctrica que, como sabemos, es un monopolio de la CFE, pero se busca completar la generación con energía renovable. La generación y distribución eléctrica serán clave para el crecimiento económico.

ENERO-MAYO, POCO EMPLEO

En mayo cayó el empleo formal. Se perdieron 29 mil 922 empleos afiliados al Seguro Social. El IMSS explica que la debilidad del empleo se debió a que en mayo, tradicionalmente, el sector agropecuario sufre una reducción temporal de puestos de trabajo porque concluye el ciclo agrícola. También menciona, sin dar nombre, que la pérdida de empleos formales se vio influida por la cancelación de un registro patronal fraudulento, donde se simulaba a las personas estarlas asegurando.

Como sea, en lo que va del año, enero-mayo, se tienen 201 mil 605 empleos formales. Es poco, muy poco para una economía donde los jóvenes que entran cada año al mercado laboral son más de un millón.

La economía mexicana debería estar generando ese millón de empleos formales al año. Ya vamos en el quinto mes de 2026 y, claramente, el semiestancamiento está pesando en la creación de puestos de trabajo formales.

MERCADO LIBRE INVERTIRÁ EN MÉXICO 4,600 MDD

Mercado Libre le apuesta a México. Siendo la aplicación para compras en internet y teniendo a Mercado Pago como su brazo financiero, la compañía elevó en nuestro país su monto de inversión a 4,600 millones de dólares para 2026, siendo 35% mayor al monto invertido el año pasado.

Será en capital y gastos operativos. Desde luego, se dirigirá al corazón de Mercado Libre, la logística con desarrollo tecnológico y, claro, a Mercado Pago para los servicios financieros. Recordemos que ya solicitó ser banco y su cuenta básica ofrece 23% de interés anual.

En cuanto a empleados, entre Mercado Libre y Mercado Pago se tendrán 42 mil en México, siendo ya uno de los principales generadores de trabajo.

Mercado Libre insiste en que siguen siendo los mismos, atrayendo a las mipymes mexicanas para ser sus proveedores.

En los últimos seis años, la empresa estima haber invertido en México alrededor de 14 mil millones de dólares, lo cual pocas compañías pueden presumir.

En América Latina, México ya es su segundo mercado. La competencia frente a Amazon está al rojo vivo.