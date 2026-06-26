Registro no acabará con la extorsión

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, de reciente creación, recibió esta papa caliente. Sí, la de vincular las líneas telefónicas con la identidad de la persona o empresa a la que pertenecen. La vinculación o registro ha tenido problemas.

APENAS 43%

Ayer, a escasos días de finalizar el plazo acordado por la Constitución, apenas 43% de los usuarios telefónicos vincularon su línea telefónica con su identidad. En total, fueron 63 millones de líneas vinculadas, 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago. La nueva medida será inscribirse al padrón telefónico, de manera escalonada, según la terminación del número celular. De tal manera que se terminaría en diciembre. Sin embargo, faltaron más de 80 millones de líneas telefónicas por vincular con la identidad de las personas o empresas dueñas de esas líneas.

LA LLEGADA DE UNA NUEVA CRT

El nuevo padrón ha tenido varios tropiezos. El primero es el nuevo equipo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que, como sabemos, apenas empieza sus funciones y no pudo lanzar una campaña más fuerte para el registro.

TELEFÓNICAS LE ENTRARON

Pero, después de un par de meses, la CRT, presidida por Norma Solano, comprendió que necesitaba el apoyo de los grandes operadores, léase Telcel y AT&T. Ambos pusieron de su parte recordando a todos sus usuarios. No fue suficiente. Tuvieron que venir otros apoyos, como poner carteles con códigos QR en tiendas Oxxo. Tampoco fue suficiente.

BASES QUE TERMINAN SIENDO VENDIDAS

Las personas tienen dudas sobre el nuevo padrón telefónico. Es normal. Cuando se ha intentado un padrón telefónico a cargo del gobierno, la base de datos de los clientes telefónicos termina siendo vendida al mejor postor, sobre todo en internet. Los usuarios del teléfono móvil no le tienen confianza a las autoridades para resguardar sus datos.

Por eso, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha insistido, una y otra vez, en que los datos van a quedar resguardados por las compañías telefónicas. Serán Telcel, AT&T, Telefónica Movistar, Bait o Altán.

No es todo. Vienen otras dudas.

¿A POCO TERMINARÁ CON LA EXTORSIÓN?

La principal incógnita es si de verdad la vinculación de las líneas telefónicas con la CURP del usuario o la identidad de la empresa va a terminar con el problema de la extorsión.

Ayer, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones argumentó que, por seguridad de toda la población, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona que sí exista, sin ser anónima. Con ello —dice la CRT— se terminará con delitos telefónicos, como la extorsión o los fraudes.

La CRT recuerda que, con esta medida, México dejará de ser uno de los muy pocos países donde no se tenga un chip con identificación. La vinculación con la identidad de los clientes lo tienen en 166 países, insiste la CRT.

Sin embargo, bien lo sabemos, las principales llamadas de extorsión y fraude telefónico, provienen de las prisiones. ¿Por qué no ponen inhibidores de llamadas en las prisiones? Porque no tienen control de ellas y entonces por ahí puede seguir la extorsión. Banamex lo decía bien: “El registro de llamadas móviles enfrenta una falla de diseño al imponer al usuario costos inmediatos, mientras el beneficio en seguridad es colectivo e incierto. Con el bajo avance del padrón, la desconexión afectaría más a prepago, hogares de menores ingresos, así como a la inclusión digital y financiera”.

Es casi imposible que este padrón telefónico vaya a acabar con la extorsión y los fraudes. Podría, en dado caso, reducirlos un poco. Pero los fraudes y extorsiones telefónicas provienen de las prisiones y, si ahí no se ponen medidas, difícilmente se van a terminar. Entonces, todo el resto de mexicanos debemos vincular nuestra línea en una base de datos donde siguen existiendo dudas o desidia de las personas porque no creen que se vaya a finalizar con la extorsión.

BANXICO, LOGRARON EL CONSENSO

El Banco de México cumplió lo prometido: mantuvo su tasa de interés de referencia en 6.50 por ciento. Mantener la tasa en 6.50% hasta creó unidad en el Banxico. Sí, aunque usted no lo crea, toda la Junta de Gobierno estuvo de acuerdo en mantener las tasas, ya no bajarlas porque, obviamente, el horno no está para bollos, especialmente viendo la posibilidad de que la Fed pudiera comenzar un alza en tasas. Victoria Rodríguez Ceja, Omar Mejía, Gabriel Cuadra, pero también Galia Borja y Jonathan Heath, todos, estuvieron de acuerdo en mantener la tasa en 6.50 por ciento. El único dato que llamó la atención fue la elevación de la meta de inflación subyacente, que aumentó hasta 3.5% para finales de 2027. La que se mantuvo fue la meta inflacionaria de 2027 para, a finales de ese año, tenerla en 3% anual.