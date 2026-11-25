Hubo regaño por parte de la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, a los industriales. Debemos decirlo, la subsecretaria tiene sus razones. La situación en la industria ha cambiado. Con Trump tendremos un acuerdo comercial, tendremos el T-MEC, pero no estaremos libres de aranceles.

ESCOBEDO: DE DOS SOPAS

Escobedo urgió a la industria mexicana, bajo esas circunstancias, a buscar la proveeduría mexicana y, gracias a lo Hecho en México, buscar sustituir importaciones.

La lógica de Escobedo es impecable, pero se topa con la dura realidad y los sectores en la Reunión Anual de Industriales le salieron respondones. Escobedo les dijo: “Tenemos de dos: o nos seguimos lamentando porque no tenemos las mismas condiciones que hasta hace un par de años, o nos acoplamos y nos subimos todos al barco para redirigir la política industrial de México a partir de este nuevo escenario”.

AUTOMOTRIZ, PROVEEDORES MEXICANOS, PERO…

De bote pronto vinieron las respuestas en este interesante evento de la Reunión Anual de Industriales de Concamin (Alejandro Malagón).

Rogelio Garza, el presidente de la AMIA, estuvo de acuerdo con Ximena Escobedo, pero puso el acento en los faltantes: para que una micro, pequeña y mediana empresa pueda ser proveedora automotriz, lo primero que necesita es financiamiento. También certificación. Y, desde luego, capacitación. No es que de inmediato les pidas a las mipymes ser proveedoras. Es prepararlas. El sector automotriz exportador necesita reducir el arancel de 25% que le cobra Estados Unidos con la Sección 232, y también necesita garantías para tener una mejor regla de origen norteamericana, para producir parte del vehículo en México.

MUEBLEROS, PROVEEDORES CON COMPRAS PÚBLICAS

Algo similar sucedió con Tere Calderón, la presidenta de la Cámara Mueblera, quien pidió abrir las compras públicas a proveedores mexicanos. Pero también desarrollar lo que no hay, desde herrajes y demás componentes de los muebles.

Desde luego, los sectores no están en contra de Economía, ni de Marcelo Ebrard ni Ximena Escobedo, al contrario, le toman la palabra a Economía y dicen: veamos todos los procesos para levantar una proveeduría mexicana, y sí, van desde financiamiento, capacitación, certificación, creación de industrias paralelas, y ver con qué tecnología se sustituyen las importaciones.

EBRARD EQUILIBRANDO EL 13 A 1 CON CHINA

Por cierto, Marcelo Ebrard hizo bien. El video donde recuerda cómo China nos exporta 13 veces más de lo que nosotros le exportamos, es alarmante. Allá en China, Ebrard buscó equilibrar la balanza comercial. Hace bien. Si normalizamos la relación con China, desde luego nos irá mejor, en buscar cómo exportamos y cómo importamos, pero también con transferencia tecnológica.

Ebrard vio allá por lo menos a una decena de funcionarios chinos, entre los que destacó el ministro de Comercio, Wang Wentao. Y el objetivo es eliminar nueve protocolos que tienen los chinos. Ebrard hace su trabajo.

VISA, COMPARAR CON IA, PERO NO PARA COMPRAR

¿Usted dejaría que un agente de inteligencia artificial haga sus compras sin su aprobación? El último estudio de Visa nos dice que los consumidores mexicanos sí quieren utilizar la IA para encontrar mejores precios durante las fiestas decembrinas. Pero los consumidores mexicanos van a preferir tomar ellos mismos la decisión, no dejárselo a un agente de IA.

52% de los consumidores mexicanos considera que las herramientas de IA le ayudarán a mejorar sus precios, al compararlos. Es más, 80% podrían recibir, sin problema, ayuda de la IA para comprar sus compras. Pero sólo 8% le dejaría a la IA comprar sin su autorización. Hay límites para la IA. Todo esto viene en el Visa 2026 Holiday Spending Shift Survey, realizada por Morning Consult a encargo de Visa.

LEY DE JUEGOS 1942, NI SE SOÑABA CON CELULARES

Tiene razón la presidenta Sheinbaum al querer modificar una Ley de juegos y sorteos, que data de 1942, cuando ni siquiera se pensaba en tener un celular, y menos jugar a través de él. Sin embargo, en este 2026 todos los juegos de casinos en línea, de los que supimos sobre todo por el Mundial, no pagan impuestos en México. O la mayoría no paga impuestos, pues tienen sus sedes en islas que son paraísos fiscales. Y ahí los mismos casinos mexicanos, que ahora pagan hasta 50% de impuesto, desde luego prefieren una cancha pareja para todos.

Ahí viene la nueva Ley de juegos y sorteos que se cocina en la Segob, de Rosa Icela Rodríguez.