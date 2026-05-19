Petición empresarial, descafeinar reforma judicial

El influyente Consejo Mexicano de Negocios no se quedó de brazos cruzados. Bajo la batuta de Antonio del Valle, Daniel Servitje y Enrique Zambrano, le pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum hacer cambios en la reforma judicial. Plantearon, al igual que la misma Presidenta, postergar la nueva elección de jueces y magistrados para el 2028. Pero había algo más: los grandes empresarios solicitaban un perfil de candidatos para jueces y magistrados con exigencias académicas y experiencia profesional. Además de tener mecanismos de transparencia, sobre todo en el ejercicio fiscal de estados y municipios.

La inversión privada se estancó en los últimos meses, entre las principales razones está la reforma judicial, donde llegaron jueces y ministros sin experiencia ni capacidad académica, que empezaron a revisar las cosas juzgadas, como ver retroactividad en los impuestos. No conforme con ello, los jueces también ampliaron la vigencia de patentes médicas (¿qué tanto es tantito?). Tuvo que ser el mismo gobierno de la presidenta Sheinbaum, a través de Economía y del IMPI, quien pusiera un alto a la “creatividad” de los jueces para salvar la industria de medicamentos genéricos.

Los inversionistas, en alguna forma, con la reforma judicial veían a un gobierno juez y parte. Algunas inversiones comprometidas a largo plazo en México, como la de Canadian Pacific Kansas City, llevaron sus diferendos a un arbitraje internacional. No hubo confianza en los juzgados mexicanos.

CORRECCIÓN DE REFORMA JUDICIAL

Ahora vemos una corrección en la reforma judicial totalmente bienvenida. Lo que en un principio se tomó como un logro histórico, poco a poco se convirtió en un freno al crecimiento y la inversión. El gobierno y su propio bloque de legisladores vio la necesidad de hacer modificaciones de fondo. Un primer acercamiento lo vimos con el proyecto del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar. Y ahora lo vemos totalmente detallado con la llegada de María Luisa Alcalde a la Consejería Jurídica de la Presidencia. La Presidenta y Alcalde salvaron la narrativa al considerar los cambios como un problema logístico: para no empatar la elección de jueces y magistrados con las elecciones intermedias de congresos locales y gubernaturas en 17 estados, más los 500 diputados federales.

Pero va mucho más allá. Se trata de una corrección.

SELECCIÓN DE ASPIRANTES

Viene un nuevo mecanismo de selección de aspirantes a ocupar los cargos de jueces y magistrados. En 2028 se votará por cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. También por 463 magistraturas en tribunales colegiados de circuito; 385 jueces de distrito. Y en los estados se elegirá a 2,800 jueces y 424 magistrados. El mecanismo de selección de los aspirantes ahora sí corrige el gran faltante anterior y tendrá una comisión coordinadora de evaluación. La conformarán los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tendrán que pasar exámenes diseñados por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

También se pedirá, en esta ocasión sí, experiencia profesional e, incluso, que cuenten con “buena fama pública”.

RECUPERAR CERTEZA JURÍDICA

La elección, además, será más reducida y fácil, para que la gente pueda saber por quién vota. Será sólo por un juez y un magistrado. Es una corrección total de la reforma judicial que, entre otras, tumbó las inversiones. El gobierno escuchó a los empresarios, quienes, desde luego, preferirían dar marcha atrás con las elecciones judiciales. Pero de lo perdido, lo que aparezca, y la corrección, bien hecha, puede ayudar a reactivar inversiones si vuelve a generar la certeza jurídica.

ROYAL CARIBBEAN Y PERFECT DAY SÍ, PERO NO EN MAHAHUAL

Royal Caribbean, la línea de cruceros, ya había comprado en puerto de Costa Maya y un terreno de 80 hectáreas, pegado a Mahahual, en Quintana Roo. Ahí se construiría su Perfect Day con diversiones acuáticas, toboganes, bares y restaurantes. En el puerto podrían caber cuatro embarcaciones de gran calado (cruceros). Sin embargo, el impacto pareció serio en la región. Hubo reclamos. Y en esta ocasión la presidenta Sheinbaum le pidió a Alicia Barcena, secretaria federal del Medio Ambiente, revisar el tema. Y ¡ojo!, hay un arrecife que se debe cuidar. Pero la Presidenta también está a favor de la inversión, entonces lo más seguro es buscar, con la ayuda de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, otro lugar para que Royal Caribbean pueda realizarlo. Y es que tener cuatro grandes embarcaciones, sin hacer daño ambiental, no en cualquier lugar. Royal Caribbean consideraba invertir mil millones de dólares en su Perfect Day y otro parque en Cozumel.