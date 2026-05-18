En Pemex, Luz Elena vinculante; Carpio, de su equipo y financiero

Luz Elena González, secretaria de Energía, seguirá dictando las principales directrices en Pemex. Las nuevas reformas legales le han otorgado a la Secretaría de Energía la influencia y las órdenes vinculantes sobre las empresas estatales, Pemex y CFE.

González ya tomaba las principales decisiones en Petróleos Mexicanos, aun con Víctor Rodríguez Padilla al frente. Y ahora, con su sustitución y la llegada de Juan Carlos Carpio a la dirección de Pemex, Luz Elena seguirá y consolidará su influencia en Pemex.

Pero, y este pero es importante, con Juan Carlos Carpio se entiende mucho mejor. En primer lugar, porque es gente de su equipo y, en segundo lugar, porque Carpio, a diferencia de su antecesor, tiene la encomienda inmediata de ir a campo, ver los pozos petroleros, negociar con el sindicato en los pozos petroleros y refinerías, y revisar que ya no pasen más incendios en Dos Bocas o en cualquier otra planta de refinación. El director de Pemex dejará de estar únicamente en la torre de la Ciudad de México.

RODRÍGUEZ PADILLA, ACADÉMICO AL QUE SE LE DIFICULTÓ

El problema que tenía Luz Elena González con Víctor Rodríguez era su estancia en la Ciudad de México. Aclaremos. Rodríguez Padilla, quien fue compañero de la presidenta Claudia Sheinbaum, es un buen académico. Bien intencionado. Conocedor de energía y de Pemex. Escribió libros sobre las rondas petroleras. El salto fue fuerte. De ser un académico, dentro del mundo de los libros y el cubículo, a pasar a ser el director de la empresa más grande del país, con más de 300 mil empleados, hay una enorme diferencia. La historia es conocida de cómo Rodríguez Padilla no pudo atestiguar que Pemex, la empresa que él dirigía, había realizado el derrame en el golfo de México. Habían pasado dos meses del derrame y el director de Pemex todavía no tenía la información. O se la ocultaban o no tocaba los botones y palancas adecuadas para obtenerla… porque no sabía dónde ni con quién.

CARPIO, A CAMPO Y FINANCIERO

Con Juan Carlos Carpio se espera algo totalmente distinto.

Carpio trabajó con Luz Elena González en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Y por año y medio ha sido el director de finanzas de Pemex.

Carpio ya fue quien salió a defender los últimos resultados financieros de Pemex —con fuertes pérdidas— y explicando que también se debieron a la pérdida cambiaria.

Fue nombrado director de Pemex el jueves y ya para el sábado estaba en el Campo Bakté, en Tabasco, supervisando la obra electromecánica de separación y enfriamiento de gas. Carpio entendió que lo buscado por Luz Elena González y, por lo tanto, por la presidenta Sheinbaum, es alguien que no se quede atendiendo la empresa desde la Ciudad de México, pues para eso ya está la Secretaría de Energía.

Se necesita alguien que platique, sobre todo, con el sindicato y vea la operación, en campo, de la petrolera.

PEMEX, PRONÓSTICO RESERVADO

Pemex está emproblemada. A pesar de la reducción de su deuda financiera, sigue debiendo la friolera de 79 mil millones de dólares, con lo cual es la petrolera más endeudada del mundo. A los proveedores les debe más de 300 mil millones de pesos. Su producción petrolera es baja, de 1.6 millones de barriles diarios. Y se pretende que dé el paso a productos refinados. En la refinación tiene costos elevados. Y ahora la exigencia de analistas es que sea transparente en sus resultados trimestrales. Buenos retos para el nuevo director y la secretaria de Energía, pero se espera que, con el cambio de directriz, Pemex comience a mejorar su atribulada situación financiera y operativa.

UIF: ¿A DÓNDE APUNTA?

Se ha rumorado mucho sobre si alguna institución bancaria, de las siete grandes, pudiera tener problemas con el Tesoro de EU. Nada confirmado. Sólo rumores. Pero donde sí vimos a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de Hacienda, fue en el caso de Sinaloa. La UIF inmovilizó cuentas bancarias bajo su nueva potestad, la de no tener que recurrir a un juez, sino hacerlo por cuenta propia como medida precautoria. Es de las primeras veces que la UIF, cuyo titular es Omar Reyes Colmenares, después de una investigación por operaciones sospechosas, le pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que inmovilice cuentas bancarias. A quienes les haya sucedido tienen cinco días para ir a la UIF y solicitar derecho de audiencia, y otros diez para probar que no es lavado de dinero. Lo cierto: la UIF tiene nuevas facultades y así lo mostró.