Monte de Piedad, tras 250 años, una huelga de un año lo pone en vilo

Este 1 de octubre, el Monte de Piedad, la institución de préstamo prendaria más vieja no sólo de México, sino del Continente Americano, está por cumplir un año en huelga. La principal casa prendaria, constituida en 1775 por Pedro Romero de Terreros ha mantenido cerrada sus puertas.

Sus clientes han tenido que recurrir a pagos a través de banca electrónica (con SPEI), o bien pagar en los Oxxo sus créditos, bajo la promesa de recuperar sus bienes dejados en prenda, esperando que la famosa casa de empeño vuelva a abrir sus puertas.

CONTRATO COLECTIVO, EL PROBLEMA

Actualmente la SCJN ha atraído el caso del Monte de Piedad, donde se dirime una huelga que algunos acusan de inexistente, y otros de legítima para defender el contrato colectivo.

Por un lado, está el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, dirigido por Arturo Zayún. El sindicato había negociado con la empresa, bajo el auspicio de la Secretaría del Trabajo (Marath Bolaños), modificaciones en el Contrato Colectivo de Trabajo.

El Monte de Piedad tenía un nuevo director, José Antonio Murillo Garza, quien había llegado meses atrás, pero con la firme convicción de cambiar la estructura de costos de la empresa. Para ello se necesitaba modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, en particular el régimen de prestaciones y de pensiones. Y ahí vino el conflicto.

El sindicato no estuvo de acuerdo. Y estalló la huelga.

MONTE DE PIEDAD FRENTE A 4 MIL CASAS PRIVADAS

El Monte de Piedad no es una sociedad privada, con régimen de Sociedad Anónima. En su naturaleza es una institución de asistencia privada, una IAP. Por eso puede ofrecer menores tasas a los pignorantes que empeñan sus bienes para obtener un crédito. Sin embargo se ha quedado corta en los últimos tiempos, sobre todo por su alcance regional que ya es más pequeño.

El Monte de Piedad cuenta con 302 sucursales, mientras las casas de empeño privadas ya son 4 mil en todo el país. Y están mejor ubicadas, en municipios pequeños donde la gente recurre a ellas.

MONTADEUDAS Y LOS NEFASTOS GOTA A GOTA

Sin embargo, quienes, lamentablemente, se han visto más beneficiados del cierre del Monte de Piedad, han sido los malandrines en internet. Entre montadeudas, y los peores, los gota a gota, le prestan a la gente pobre, pero a cambio les piden sus datos: domicilio, INE, y desde luego tu celular. Y una vez que los tienen, les modifican los términos de contrato convirtiendo esas deudas en impagables. Y extorsionan hablándole a los familiares y amigos de los acreditados. Obviamente, están vinculados al crimen organizado.

SINDICATO INDEPENDIENTE NO QUIERE LA HUELGA

El tema del Monte de Piedad fue atraído por la SCJN. Fue el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz quien lo atrajo.

Nacional Monte de Piedad cuenta con dos sindicatos. Para el Sindicato Independiente de Trabajadores de Monte de Piedad, la otra agrupación del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores ha utilizado influencias en el gobierno y en la 4T, para llevar el tema a la Corte y salirse con la suya. El sindicato independiente acusa que Zayún y los suyos quieren un Contrato Colectivo oneroso para la empresa, que no puede sostenerse.

MONTE DE PIEDAD A CORTE: LÍDERES SINDICATOS EN CONTRA DE ESTATUTOS

Mientras tanto la empresa, el Nacional Monte de Piedad, decidió darle la bienvenida a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer el caso. “Confiamos en que la resolución de la SCJN sentará un precedente clave para garantizar el debido proceso, así como la seguridad jurídica de las y los trabajadores…Veremos la sentencia que emita el máximo tribunal, como una alternativa de solución a la huelga; sin embargo, su análisis no se centrará en las razones que la detonaron. La SCJN determinará si una huelga decidida por los líderes sindicales —aún en contra de los estatutos que les rigen— debe, o no, prevaler sobre el derecho de las y los agremiados a ser tomados en cuenta”.

Bajo este contexto, mañana una de las instituciones más longevas de México, con más de 250 años de historia, cumple un año de huelga.