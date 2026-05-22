Limitan alojamiento en CDMX, ¿antes del Mundial?; Visa lo aprovecha; Stellantis invertirá 60 mmde

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, dio a conocer la publicación del padrón de anfitriones y plataformas, donde están todos los que tienen Airbnb, Booking, Expedia o hasta Google con alquileres. El problema son los límites que pone al alojamiento en una ciudad que, por lo menos, espera un millón 600 mil visitantes para el Mundial, según la Canaco.

PADRÓN DONDE NO PODRÁN UTILIZAR VIVIENDAS LA MITAD DEL AÑO

Es extraño. Según la Ley de Turismo, se tenían 90 días para inscribirse al padrón de anfitriones y ahora la Ciudad de México sólo pone 30 días para inscribirse. Si tienes una habitación, departamento o casa por alquilar en plataforma, tendrás que registrarte antes del 22 de junio… ¿en pleno Mundial de Futbol? No sabemos por qué la prisa. Y, bueno, si el registro fuera automático, digital. Pero no. Será a la antigüita. Con funcionarios que validen la información de las personas que quieran alquilar y, ya sabe, esto se presta a tener un verdadero embudo de trámites. Puede entorpecer el alojamiento temporal.

Esto no pinta para algo formal, sino totalmente informal. Imagínese, le ponen trabas a la formalidad para alojar a más de un millón y medio de visitantes y, frente a esa demanda, claro que vendrá la alternativa informal. ¿Entonces por qué promover la informalidad? Una cuestión es poner piso parejo entre plataformas y hoteles, pero, otro, promover la informalidad, donde los visitantes, al no encontrar alojamiento, lo buscarán por donde sea. Y ahí perdemos todos: el alojamiento informal no paga impuestos ni tiene responsabilidades.

El padrón, además, trae una restricción que es una camisa de fuerza: 180 días al año, o sea, la mitad del año no lo podrás utilizar. Sí, así como lo lee; el dueño de un cuarto, un departamento o casa que lo quiera alquilar por aplicación tendrá que hacerlo solamente por 180 días al año. Esto está cantado para que muy pocos, de verdad muy pocos, quieran inscribirse al padrón. Y se la jueguen para la buena temporada que viene de visitantes con el Mundial, las vacaciones de verano, la Fórmula 1 y hasta el Día de Muertos.

STELLANTIS, MEGAINVERSIÓN Y 60% EN NORTEAMÉRICA

Stellantis, cuyo director es Antonio Filosa, presentó su estrategia global FaSTLAne 2030, donde buscan generar valor aprovechando desde sus marcas globales, sus marcas icónicas y, desde luego, sus marcas regionales y de lujo. Recordemos que Stellantis fue la fusión de Fiat Chrysler Automóviles y Grupo PSA (donde estaban Peugeot y Opel). Y ahora en el Investor Day de Stellantis, llevado adelante en Auburns Hills, Michigan, Stellantis adelantó la inversión global que será de 60 mil millones de euros de aquí a 2030. Van fuerte.

Y aquí viene un dato interesante. Stellantis anunció un especial interés en la región de Norteamérica, donde se destinará 60% de los 36 mil millones de euros de inversión en marcas y productos. Y ahí México puede atraer parte de esas inversiones. Stellantis tiene dos plantas fuertes en México, el complejo de Toluca, donde se producen las Jeep, y en Saltillo, donde se hacen las Ram.

Traen como estrategia una mejor gestión de marcas, invertir en nuevas tecnologías, como eléctricas e híbridas, y optimizar su fabricación al empoderar las regiones y equipos locales.

GLOBALES: JEEP, RAM, PEUGEOT Y FIAT

Traen un enfoque interesante para las marcas globales con mayor rentabilidad, Jeep, Ram, Peugeot y Fiat. Allí vendrán, de manera natural, los primeros lanzamientos. De hecho, 70% de las inversiones se irá para estas marcas. Además, hay otras cinco regionales: Chrysler, Dodge, Citroën, Opel y Alfa Romeo, que son fuertes en sus mercados regionales. Y tendrán mejores distintivos regionales. Por ejemplo, DS y Lancia son marcas tradicionales del mercado francés e italiano, y las manejarán Citroën y Fiat. La marca de lujo Maserati tendrá dos nuevos vehículos del segmento E (eléctrico).

LE SACAN JUGO AL MUNDIAL

Visa es patrocinadora de la FIFA y del Mundial, y piensa sacarle jugo. Lanzará su campaña Pásala, paga fácil con Visa. Ahí veremos desde al actor Jason Sudeikis (como el entrenador Ted Lasso) con jugadores que van desde Lamine Yamal (Barcelona) y hasta Erling Haaland (Manchester City), que vienen a jugar con sus selecciones, España y Noruega, respectivamente. Visa lanzará la campaña para pagar con sus tarjetas y… sortear boletos para un partido en el Mundial. Quienes quieran participar deberán registrar sus tarjetas.

Empieza la euforia mundialista.