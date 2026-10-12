Encontronazo en la 4T por predial

Clara Brugada se cansó de la fiestecita de la Sedatu con el predial que ha puesto a buena parte de la ciudadanía en alerta por cobros desmedidos. La propuesta de elevar el predial con medidas de terror proviene de la Sedatu y su Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, generando inconformidad en la Ciudad de México.

Clara Brugada, desde la Jefatura del Gobierno capitalino, contestó con todo:

“Seré breve: la Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar (me escuchaste, Sedatu)”.

Y no sólo eso. A Brugada la respaldó su secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, argumentando que la Sedatu, aunque quisiera, no puede elevar el predial porque no tiene facultades. Es una facultad de los gobiernos subnacionales. En este caso, el único que puede modificar el predial es el Gobierno de la Ciudad de México.

De Botton remató: el gobierno capitalino está satisfecho con el predial actual. En la capital mexicana se paga hasta 50% del predial tan sólo en los primeros dos meses del año porque la ciudadanía sabe que puede obtener descuentos.

LA SEDATU SE PONE CREATIVA CON EL PREDIAL

¿Entonces qué pasó y por qué hay tanta preocupación?

La Sedatu, siendo una secretaría federal, a cargo de Edna Elena Vega Rangel, pues, ¿por qué no?, propuso dentro del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México elevar el predial de manera absurda.

En primer lugar, en su página 174 viene el “Impulso a la recaudación del impuesto predial”. Y ahí sí propone que los registros catastrales “se asimilen a los valores de mercado inmobiliario”, es decir, pasar del valor catastral a valor de mercado; es elevar mucho el predial, por ejemplo, para una zona que mantiene sus vecinos originales y se ha gentrificado. Lo peor es la propuesta para lograrlo, sería a base de métodos de valuación masiva. ¡Ah, caray!, entonces la autoridad va a creer que es una zona cara y golpea el mazo para todos sin ver especificaciones.

DE TERROR SUBASTAS DE PREDIOS

Además, viene otra propuesta que francamente es de terror. Viene en la página 169, es la de Gravamen por desperdicio: si la autoridad considera que hay un inmueble “subutilizado o sin construcción”. Y vienen los parámetros que ni a Stephen King se le hubieran ocurrido: si no construiste más de 25% de tu predio, vienen los problemas. O si la edificación vale menos de 50% del terreno. En ese caso, viene el gravamen al desperdicio urbano de 1.0% del valor del terreno. Si el terreno vale 5 millones de pesos ¡se pagarían hasta 50 mil pesos de predial!

Y lo peor: habría una expropiación vestida de subasta pública si no se construye en un plazo de dos a cuatro años.

Lo peor es que estos planteamientos tomaron forma porque el Congreso de la Ciudad de México puso a consulta este Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, impulsado por la Sedatu.

DE BOTTON: NO LO PUEDEN HACER

Nos asegura Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la CDMX, que el Congreso local no tiene facultades para hacer modificaciones al predial. Y que el predial, como lo dijo Brugada, no se moverá. Porque una cuestión era modernizar el valor catastral, lo cual es lógico, y otra muy distinta estas propuestas talibanas que tienen a la ciudadanía en vilo por los pagos de predial que se deberían hacer. ¿De verdad no verán las noticias de otros países, como España, y su crisis de vivienda?

BANXICO, MINUTAS AFECTAN AL PESO

Se publicaron las minutas del Banco de México y sí afectaron a la moneda mexicana. La postura de tres integrantes de la Junta de Gobierno acerca de poder bajar más la tasa de interés, de 6.50%, en momentos en que la Reserva Federal la está elevando no le gustó al mercado. Éste siente que ya hay poco diferencial de tasas entre México y Estados Unidos (el diferencial es el más bajo que hemos tenido, aquí la tasa es de 6.50%, en EU es de 3.75-4.00%). El problema es que, si se deprecia fuerte el peso mexicano, sí puede afectar la inflación mediante importaciones más caras. Cuidado.

PANCHO GARFIAS

Una triste noticia. Murió Francisco Garfias, Pancho Garfias. Buen amigo, siempre alegre, atento, un gran periodista y analista lleno de anécdotas. Su columna Arsenal, en Excélsior, fue reporteada con base en una escuela sólida de periodismo, donde no se inventaba, sino que se traían fuentes. Si se quería estar al tanto del acontecer legislativo era una de las plumas indispensables. Pancho fallece a los 75 años. Lo vamos a extrañar.