En tres meses, el dólar se disparó de 16.95 pesos a 19.60 por dólar. Es una pérdida de más de 15% en tan sólo tres meses. Casi tres pesos. ¿Qué sucedió?: las tasas de interés.

BAJA AQUÍ Y SUBE ALLÁ, ERA CUESTIÓN DE TIEMPO

Cuando el Banco de México se la jugó para ir en contra de la Reserva Federal bajando su tasa cuando allá la subían, los inversionistas sabían que era cuestión de tiempo para ir contra el peso mexicano. México ofrece el menor diferencial de tasas en una década. Apenas es 2.25 puntos porcentuales más que la tasa ofrecida por Estados Unidos. El Banco de México bajó su tasa de 6.50 a 6.25 por ciento. Mientras que la Reserva Federal la elevó un cuarto de punto, para quedar en un rango de entre 3.75 y 4 por ciento.

Lo peor vino con las minutas de la Reserva Federal y del Banco de México. Allá hablan de elevar, otra vez, su tasa en diciembre. Y, aquí, tres miembros de la Junta de Gobierno del Banxico manejan la posibilidad de bajar otra vez la tasa.

ADIÓS, CARRY TRADE

Con este bajo diferencial de tasa, ayer todas las explicaciones del mercado hablaban del cierre de operaciones de carry trade con pesos mexicanos. ¿Qué significa? Los inversionistas compraban instrumentos con tasas bajas en otros países, por ejemplo en Japón, y mejor los invertían en pesos mexicanos con tasas más altas. Con el carry trade, la moneda mexicana tenía un buen valor. Pero esto terminó cuando se decidió bajar la tasa y dar un muy bajo premio por invertir en pesos.

TIPO DE CAMBIO, EL PROBLEMA COMIENZA

El peso mexicano es un precio, se cotiza libremente. Y el Banxico no tiene como mandato mantener ningún nivel del tipo de cambio. Pero el problema viene cuando el peso pierde valor muy rápido, descontrolando posiciones de inversiones en México. No sólo eso, si el tipo de cambio se eleva, también los costos de importación, afectando los precios y la inflación. Y ahí sí le afecta al Banxico. Hay una mayor percepción de riesgo y los flujos a nuestro país pueden verse reducidos. Veremos lo que hace el Banxico, donde tres de sus miembros, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, los subgobernadores Omar Mejía y Gabriel Cuadra, están por la posibilidad de bajar la tasa una vez más (lo cual parece francamente arriesgado). Por otro lado, los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja han propuesto mantener la tasa tal y como está, lo cual parece ser lo más congruente. El Banxico está dividido y con un tipo de cambio que puede ser riesgoso.

CITI QUEDÓ EN BUEN TAMAÑO, PERO QUIERE MÁS

Citi viene recargado. Después de la escisión de Banamex quedó con buen tamaño de activos en el sistema bancario mexicano, pero ahora, de la mano de Luis Brossier, ya como director de Citi México, está replanteando todo el banco junto con un equipo directivo que sabe lo que hace. Encontramos, entre otros, a Salomón Amkie, director de Banca Corporativa, también a Ricardo Celayeta, director de Banca de Inversión, e igual a Mayra Balcazar, directora de Citi Commercial Bank.

Luis Brossier quiere hacer crecer, todavía más, a Citi: ganar mercado en empresas internacionales, en banca privada, en patrimonial, en comercial, en casa de bolsa, en asesoría a otros bancos. Aprovechan su globalización y, obvio, su conocimiento del mercado estadunidense. Vemos desde la colocación de Fibras (como Fibra E) hasta nueva banca patrimonial por encima de los 10 millones de pesos. ¿O por qué no en servicios (de tesorería, por ejemplo) o markets (soluciones globales a empresas y hasta a otros bancos)?

Es cierto que Citi no trae sucursales, que no es un banco al menudeo. Pero para su plan de crecimiento no lo necesita .

México es para Citi uno de los cinco principales mercados del mundo. Y, por lo visto, Jane Fraser, quien visita frecuentemente a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo sabe.

ANTHROPIC COTIZARÁ EN MÉXICO MEDIANTE EL SIC

La empresa del momento, Anthropic, está por llegar a la Bolsa Mexicana de Valores a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Acaba de realizar la más grande colocación inicial de una empresa en bolsa. Su Oferta Pública Inicial en el Nasdaq llegó a los 120 mil millones de dólares. Y, esto, en medio de la tormenta de pasiones de Nvidia. Anthropic tiene como plataforma de IA a Claude, donde se le ve potencial en la industria médica, en automatización de procesos, en creación interactiva. Y ahora las acciones de Anthropic podrán comprarse y venderse desde México. Bien por la BMV y su SIC, porque la están poniendo a la vanguardia de las compañías tecnológicas. En los próximos días veremos el listado de Anthropic en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores.