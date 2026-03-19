Convención, quieren certeza; Banamex compra; Banorte, cuenta legal; HSBC-cliente

CANCÚN.— Hoy se inaugura la 89 Convención Bancaria. Y la presidenta Claudia Sheinbaum sí aceptó la invitación de los banqueros para inaugurarla, como ha hecho la 4T desde el sexenio pasado. Pero ahora lo que se espera es un mensaje de confianza por parte de las autoridades.

Es un contexto complejo. Por un lado, estamos en la revisión del T-MEC. Por otro, está la guerra de EU e Israel contra Irán, originando una crisis energética. En la parte interna, siguen las quejas bancarias y empresariales por la reforma judicial, donde la Corte y los tribunales deben generar mayor certidumbre.

Por ello, el mensaje que se espera de la presidenta Sheinbaum es de confianza.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, será puntal para el mensaje de certidumbre, donde las finanzas públicas tienen una consolidación. El último año se dio un ajuste de 1.5 puntos del PIB. Este año bajará el déficit fiscal de 4.3% a 4.1% del PIB, con la intención de enviar una señal de continuar con finanzas sanas, pero también con margen para crecer.

Y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, también enviará una señal de estabilidad en un momento donde la Reserva Federal acaba de hacer una pausa en la baja de tasas.

BANAMEX ADQUIRIRÁ CASA DE BOLSA

Banamex tiene un camino claro, el de volver a ser grupo financiero a nivel nacional, para lo cual necesita… una casa de Bolsa.

Presidido por Fernando Chico Pardo y dirigido por Manuel Romo, Banamex está por adquirir una casa de Bolsa. Recordemos lo que en su momento fue Accival, que era el negocio bursátil de Banamex, pero, en la escisión con Citi, el banco estadunidense se quedó con el negocio bursátil.

Por eso, Manuel Romo nos comenta que, desde luego, buscan casa de Bolsa.

Aparte, irán rehaciendo la banca corporativa, que hoy en día es la especialidad de Citi México. Pero Banamex la necesita; si quiere volver a ser grupo financiero completo requiere volver a tener banca corporativa.

Banamex quiere volver a ser un grupo financiero completo, y ya vendido en un 49% a inversionistas privados, con control mexicano, va por casa de Bolsa y banca corporativa.

LA CUENTA EN BANORTE ES LEGAL: CNBV

El problema comenzó cuando el expresidente López Obrador pidió donar dinero a una cuenta de Banorte para compras de productos básicos y combustibles para Cuba. Está a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina.

Ha originado controversia por el tema político y por el personaje político.

Pero la cuenta es totalmente legal. Ayer, Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comentaba que era legal abrir una cuenta a nombre de una asociación.

Y ahí Banorte asegura que ya ha pasado varios filtros. Uno, con el SAT, porque la asociación civil debió darse de alta en el SAT. Dos, ningún banco puede negarse a dar servicios financieros. Tres, Banorte debe cumplir con el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, por lo que debe monitorear las operaciones de sus clientes y sus cuentas. Si hay algo sospechoso, debe notificarlo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Banorte hizo bien al aceptar abrir la cuenta. Es su obligación y debe tener todos los filtros para evitar lavado de dinero. Otra cuestión es la política y por qué el expresidente sale en momentos donde la presidenta Sheinbaum lleva el tema y negocia la revisión del T-MEC con Estados Unidos.

HSBC, HOMOLOGAR TRATO AL CLIENTE ENTRE BANCOS

Jorge Arce, director de HSBC, está muy activo como vicepresidente de la Asociación de Bancos de México y seguramente veremos una suerte de código a favor del cliente bancario. Se trata de homologar el trato del cliente en momentos difíciles como, por ejemplo, una sucesión. El cliente debe tener trato similar por parte de todos los bancos, con protocolos que garanticen una buena experiencia, amigable, totalmente predecible para generar confianza con la banca.