Calificadoras y Edgar Amador responde; CRT en modo Mundial: ofrece espectro

México mantiene los principales grados de inversión por parte de las tres agencias calificadoras más reconocidas en deuda soberana, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Ayer hubo una llamada de atención por parte de Standard & Poor’s que, al ratificar el grado de inversión dos peldaños por arriba de lo indispensable, en BBB. Standard & Poor’s advierte que, de seguir el bajo crecimiento económico, habrá presiones en los ingresos. Pero también podrían venir presiones por el apoyo a Pemex y a la CFE. El tercer elemento por complicarse podría ser la revisión del T-MEC. El próximo año será decisivo para saber si Standard & Poor’s baja la calificación de México. La mantiene en una calificación de grado de inversión BBB, dos peldaños todavía por encima de perderla. Moody’s sostiene su calificación de grado de inversión Baa2, también dos peldaños por encima de perderla. Y es Fitch el que la tiene al filo de un peldaño, con apenas un grado de inversión de BBB-.

DESDE LA UNAM, AMADOR PLANTEA CRECER

México ha mantenido el grado de inversión desde inicios de siglo. Pero no cabe la menor duda de que el bajo crecimiento empezó a cobrar factura. Si no crecemos, no tendremos ingresos suficientes para hacer frente a un mejor gasto público, por ejemplo, en infraestructura, que es donde la inversión pública ha caído. Y ahí entra el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Se presentó en su alma mater, en la UNAM, para inaugurar una cátedra de la SHCP. Estuvo acompañado de Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, quien también es egresado de la Facultad de Economía. Y también por la directora de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez León.

SOSTIENE 2.3%; QUE VIENEN CONTRATOS MIXTOS

Y, ahí, el secretario de Hacienda sostuvo su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de 2.3% para este año. No lo modificó. El parámetro va de 1.8% a 2.8%, dando un promedio de 2.3 por ciento. Sí es el más optimista del mercado. Tan sólo los subgobernadores del Banco de México Jonathan Heath y Gabriel Cuadra pronostican un crecimiento menor a 1% para este año. Incluso el subgobernador Omar Mejía comentó, y con razón, que la economía mexicana estará creciendo por debajo de su potencial. La economía mexicana acaba de contraerse en el primer trimestre -0.8 por ciento.

¿Por qué el secretario de Hacienda mantiene su pronóstico más elevado? Por la nueva Ley de Inversión para Infraestructura, que por fin trae los contratos mixtos, donde se espera levantar la afligida inversión privada, que lleva 17 meses seguidos de caídas anuales, medida por la Inversión Fija Bruta.

Con los contratos mixtos, la inversión privada podrá entrar en el Plan México. Edgar Amador estima que el portafolio de inversión mixta, pública y sobre todo privada, llegará a 5.6 billones de pesos en los próximos años.

HACIENDA BUSCA DESPERTAR LA INVERSIÓN

La inversión pública y privada de 5.6 billones se destinará, principalmente a energía, con 54.1% de la inversión. Después a infraestructura, conectividad y trenes 15.6%, 6.2% va a salud, 2.8% a agua, aeropuertos y educación. El secretario de Hacienda recordó que la inversión en educación y su infraestructura tiene un carril paralelo. Acabamos de ver un paquete de simplificación de trámites para las inversiones y de certidumbre jurídica, donde el SAT se compromete a no buscar retroactividad en el pago de impuestos ni auditorías agresivas. El gobierno planea crecer este año. El mercado ha bajado sus pronósticos de crecimiento. El Banxico también. Y el secretario de Hacienda confía en que el despertar de los contratos mixtos, levantando la inversión privada, va a ser un detonante de la expansión.

TELCEL, AT&T Y MOVISTAR CON MÁS ESPECTRO PARA EL MUNDIAL

Buen punto para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano. Aunque sea temporalmente por el Mundial de Futbol, pero por fin hay descuentos por el uso del espectro radioeléctrico en México. Telcel, AT&T y Movistar tendrán descuentos por el uso temporal del espectro radioeléctrico. De esta manera, podrán garantizar conectividad a los habitantes y visitantes en zonas cercanas a los estadios de futbol y puntos de concentración, como los FIFA Fan Fest. Habrá una gran demanda de datos y, para evitar que las comunicaciones se vean afectadas, en voz, datos o servicios de emergencia, se habilitará el espectro. Esta habilitación se hace con base en el artículo 166 de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como una excepción.

Telcel, AT&T y Movistar podrán utilizar las bandas 600 Mhz, 1,9 Ghz, 2.5 Ghz, 3.3 a 3.6 Ghz. Sería ideal que la baja en el costo por el espectro no fuera temporal.