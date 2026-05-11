Banxico, ¿mandato dual?; Bitso… y stablecoins; Ayuso y Xcaret

Una andanada de celebraciones vinieron por la baja de tasa del Banco de México. Bajar la tasa objetivo del Banco de México de 6.75% a 6.50% ayudará a la reactivación económica. No hay duda. Una tasa de interés más baja facilitará el financiamiento y estimulará créditos. ¿El único problema? El Banco de México no tiene como mandato constitucional estimular la recuperación económica, sino garantizar la estabilidad y el poder adquisitivo de la moneda. ¿El banco central autónomo sufre una confusión en su mandato constitucional?

EL 28 CONSTITUCIONAL DEJA CLARO EL OBJETIVO

El artículo 28 constitucional, que le dio al Banco de México plena autonomía desde 1993, dice: “...Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.

Si se quiere que el Banco de México ayude a la recuperación económica, entonces que busquen cambiar su mandato constitucional. Que hagan un mandato dual, como el de la Reserva Federal de EU, y que tienen algunos otros bancos centrales en el mundo, como también lo tiene Colombia o el Banco de la Reserva de Australia.

META INFLACIONARIA HA IDO POSTERGÁNDOSE

Pero si el Banco de México tiene autonomía del Ejecutivo para preservar el valor adquisitivo de la moneda, tiene que hacer su trabajo. ¿Lo está haciendo? Ése fue el problema.

Hay presiones inflacionarias con los precios de hidrocarburos, que no sabemos cómo vendrán en el año. Pero también con precios como el del jitomate o la tortilla. Pero también en los servicios, que ya no son tan volátiles. La inflación en abril fue de 4.45% y la subyacente de 4.36%, ambas por encima del objetivo de 3% anual del banco central. El riesgo para el Banco de México es dejar de incidir en las expectativas para obtener la meta inflacionaria de 3%, la cual ha ido pateando año tras año, primero la íbamos a conseguir en 2026, ahora en 2027.

El Banxico anuncia haber llegado a su fin el ciclo bajista de tasas, que comenzó en 11.25% y terminó con este 6.50 por ciento. Y con 6.50% también se reduce el diferencial de tasa con la de EU a 3 puntos porcentuales. El mejor instrumento de los bancos centrales es la tasa de interés para incidir en las expectativas. Y esto es lo que el Banco de México parece haber extraviado. No nos engañemos, por mandato constitucional, el banco central no tiene objetivo dual.

STABLECOINS Y REMESAS

Bitso entra a las grandes ligas. Siendo la principal plataforma de activos digitales de América Latina, organizó el Stablecoin Conference en pleno Mundial de Futbol en la Ciudad de México. En el momento en que los ojos del mundo están en nuestro país, la Stablecoin Conference buscará posicionarse como conferencia regional. No en balde, Bitso trae a Patrick Witt, quien es el director ejecutivo del Consejo Asesor del presidente sobre Activos Digitales en la Casa Blanca.

En Estados Unidos ya lograron avances en la regulación de las stablecoins. Lo discutirán para México.

Las stablecoin, a diferencia de otros criptoactivos, tienen mayor estabilidad al estar ligadas a monedas como el dólar o, incluso, al peso mexicano.

Actualmente, Bitso opera en México como una institución de fondos de pago electrónico (IFPE) mediante Envío Pagos México. Está totalmente regulada con la Ley Fintech. Ya ha emitido stablecoins referidas a pesos mexicanos. Por ejemplo, MXNB, con una paridad 1-1. O también el BRL-! ligada al real brasileño. Corren sobre Ethereum y Base.

Para Bitso, un paso clave para posicionar las stablecoin —que podría darse— es facilitar las stablecoins en las remesas. Argumenta, y con una parte de razón, que los más de 60 mil millones de dólares de remesas que llegan al año sufren comisiones elevadas. Y ahí es donde ven una oportunidad al hacerlo, mediante stablecoins, de manera más económica. Como sea, las stablecoins son un tema al que debemos entrar.

XCARET, ENTRE ARGUMENTOS POLARIZANTES

Xcaret retiró la invitación a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para los Premios Platino Xcaret 2026. Muchos se enojaron con Xcaret. Pero también es cierto que la presidenta madrileña se envolvió en la hispanidad y la defensa de Hernán Cortés, polarizando la discusión y provocando una respuesta igual de polarizante en defensa de la cultura prehispánica. “Hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación (a Díaz Ayuso) para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política”, dijo Xcaret.

Xcaret ya había pasado por un problema con la Travesía Maya, una tradición prehispánica recuperada, por la cual pagó derechos al Gran Consejo Maya, pero que la Corte no aceptó.