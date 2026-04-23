Banamex cambia de director para ir a Bolsa; Nissan pide ayuda para no despedir

LA SALIDA DE ROMO

El hombre fuerte de Banamex, su presidente y principal accionista, Fernando Chico Pardo, fue cuidadoso y hasta cariñoso al referirse a Manuel Romo, quien está dejando la dirección de Banamex.

TERSA SALIDA DE ROMO

En su carta a empleados del banco, Chico Pardo recordó los logros de Manuel Romo. Primero, sí obtuvo una buena separación de Banamex respecto de Citi. Después, lideró el reingreso de Banamex al mercado, aun sin banca de inversión ni casa de bolsa. Banamex logró un reposicionamiento con Manuel Romo. Y, al final, el proceso de venta de Banamex, donde ya se ha colocado 49% en manos privadas con control mexicano, fue exitoso. De ese proceso, Chico Pardo obtuvo la mayoría accionaria y de control.

Si todo iba tan bien, entonces, ¿por qué la salida de Manuel Romo? Viene otro ciclo.

EDGARDO Y LOS MOVIMIENTOS DE CHICO PARDO

Romo dice que se dedicará a crear una fundación. Ya veremos. Pero también es cierto que viene un tema delicado para el Banco Nacional de México: volver a colocar en Bolsa. Y ahí es donde entra Edgardo del Rincón, quien va a ser el nuevo director de Banamex. Él viene de BanBajío, donde era director. Es conocido en el sector financiero, con 40 años de experiencia. Y, curiosamente, viene de una empresa pública que ya cotiza en Bolsa.

Edgardo ya había estado varios años en Banamex teniendo varios cargos directivos. Y llega para dos procesos clave, digitalizar el banco, de hecho, fue consejero de Visa para Latinoamérica y fue presidente de la Comisión de Digitalización y Medios de Pago de la ABM. Y el segundo punto para el que llega Edgardo es para colocar Banamex en Bolsa. Recordemos que 51% de Banamex todavía está en manos de Citi, y bien podría venderse a través de Bolsa, ya sea una parte o la totalidad de 51% que falta. Además, van para rehacer la banca de inversión y, desde luego, adquirir una casa de bolsa. Quieren volver a ser un grupo financiero completo y nacional.

De lo que no hay duda: Fernando Chico Pardo ya está moviendo sus piezas.

NISSAN PODRÍA DESPEDIR A 2 MIL EMPLEADOS

Nissan pidió ayuda fiscal al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbam, y sólo así logrará mantener los tres turnos de trabajo en su planta de Aguascalientes. Si no obtiene la ayuda, que podría ser en depreciación acelerada, mayor amortización de las inversiones o ayudas para el costo de mano de obra, entonces se verá forzada a despedir a 2 mil empleados. Así lo dijo Rodrigo Centeno, presidente de Nissan Mexicana. Centeno no es ningún improvisado. Sabe que los aranceles sí han afectado a su compañía y trae la presión alta… desde Japón.

YA HABÍA DEJADO CIVAC, EN AGUASCALIENTES

Makoto Uchida, presidente mundial de Nissan, ya había externado en 2025 que podían cambiar su producción de México a Estados Unidos si los aranceles seguían muy elevados. Y fue el año pasado, como parte de su plan de ajuste Re:Nissan, que la automotriz japonesa cerró en México su complejo CIVAC, en Morelos.

Y quedó la planta de Aguascalientes operando con tres turnos y a todo vapor. Desde ahí se producen el Sedán Sentra, el Versa y la SUV Kicks, la pick-up Frontier y la NP 300.

Sin embargo, la producción en Aguascalientes, tal y como está, por sus costos, es insostenible en largo plazo.

Rodrigo Centeno le pidió al equipo del secretario de Hacienda, Edgar Amador, y al de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, tener apoyos fiscales, como esquemas de deducibilidad acelerados por nuevas inversiones o bien, apoyos para amortiguar los mayores costos laborales.

Si Nissan no obtiene esos apoyos, argumenta que vendrá lo inevitable: reducir uno de los tres turnos de la planta, con lo cual podrían despedir hasta 2 mil personas.

La automotriz nipona recuerda que ha destinado casi 1,200 millones de dólares para sortear los menores ingresos provenientes del arancel de 25% impuesto por Trump a los automóviles que provengan de México.

Todavía mantiene su meta de producción de 600 mil unidades para fin de año fiscal de 2026. Pero de que puede meter tijera, ni lo dude. Sería una lástima que una empresa que en México es la número uno en ventas (por Nissan Versa) y con tradición en el país desde que era Datsun, pueda hacerse chiquita.