American Chamber y Johnson en Palacio

Fue una reunión de trabajo, pero con mucho fondo. La presidenta Claudia Sheinbaum se veía contenta. Los invitados eran nada menos que el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, y los empresarios estadunidenses reunidos en la American Chamber of Commerce, que preside Óscar del Cueto.

Ver al embajador Johnson en Palacio Nacional fue interesante, justo después del reclamo de la presidenta Sheinbaum por la Academia Internacional de Capacitación Policial, y que el embajador puso la primera piedra en Querétaro, junto a gobernador panista Mauricio Kuri. El enojo parece haber quedado atrás después de las declaraciones del gobernador Kuri acerca de respetar a la Federación y, sobre todo, por la presencia del embajador en Palacio Nacional el día de ayer.

INVERSIÓN ESTADUNIDENSE… IMPORTA

La reunión tuvo dos finalidades. Una, mostrar la buena relación de la Presidenta con el embajador Johnson, después del tema Querétaro, y dos, mostrar que en Presidencia sí están interesados en la inversión estadunidense.

La inversión de Estados Unidos es la más importante en México. Representa 48% de la Inversión Extranjera Directa total. Y, desde luego, es clave para llevar bien el T-MEC, que tanto le interesa a México, y donde ha quedado demostrado que ambas economías, México y EU, están integradas.

No todo fue miel sobre hojuelas. Las compañías estadunidenses mostraron temas de seguridad y de facilidad para invertir en México, sobre todo en energía, pero también en otras áreas.

American Chamber quería conocer cómo iba el Plan México, si se va a cumplir con los polos de desarrollo para ponerse a invertir.

EL EQUIPO MEXICANO: EBRARD Y LUZ ELENA

Por eso, en la reunión estaban acompañando a la presidenta Sheinbaum quienes pueden facilitar las inversiones: Marcelo Ebrard, en primer lugar, junto con el equipo del secretario de Economía: los subsecretarios Luis Rosendo Gutiérrez y Ximena Escobedo. Los empresarios sienten que, en Economía, tienen un aliado con planes sectoriales. También participó Luz Elena González, secretaria de Energía, quien está abriendo el sector, con reglas definidas, a los privados en electricidad y contratos mixtos en petróleo. De hecho, Luz Elena llegó con la primera convocatoria de contratos mixtos en generación de energía renovable, donde participó la iniciativa privada por hasta 10 mil millones de dólares. Y ahora viene la segunda convocatoria. La reunión de Luz Elena era importante.

También asistió Altagracia Gómez, quien entiende la necesidad empresarial. Y el canciller Roberto Velasco.

AMERICAN CHAMBER: SEGURIDAD Y ENERGÍA

De hecho, en American Chamber, con Óscar del Cueto, han visto temas de colaboración, como es impulsar el T-MEC por parte de los empresarios de compañías estadunidenses, y los mexicanos del Consejo Coordinador Empresarial (asistió Pepe Medina Mora, su presidente).

Con American Chamber se vieron puntos pendientes, sobre todo en colaboración en materia de seguridad y apertura a las inversiones mixtas en energía. Ahí ya se ha llevado adelante la primera convocatoria para la generación de electricidad con energía renovable. Viene la segunda convocatoria y la participación directa. Además, también la participación en contratos mixtos con Pemex.

La reunión fue positiva. La Presidenta mostró una operación cicatriz con el embajador Johnson y, sobre todo, ver la preocupación en temas de seguridad y de participación de los privados en energía por parte de las compañías estadunidenses, quienes también impulsarán el T-MEC por su lado.

INFLACIÓN REPUNTA

La inflación anual subió de 3.26% en agosto a 3.45% anual para septiembre. En la inflación pesaron las presiones de frutas y verduras, que siguen siendo el dolor de cabeza de la volatilidad de los precios. Otra vez el jitomate se elevó más de 30% y la cebolla 23%; en el efecto pico de gallo. Y claro que con los precios de los combustibles, la turbosina se elevó y las tarifas aéreas siguieron subiendo, aun en temporada que ya no es vacacional. Las tarifas aéreas se incrementaron 6.59 por ciento.

El dato no pone nervioso al Banco de México, que ha mantenido su tasa de interés en 6.50%, descolocándose de la postura de la Reserva Federal, que ya subió su tasa dejándola entre 3.75% y cuatro por ciento.